眾議院解散前夕 日相高市支持率突破78%

日本首相高市早苗。(高市早苗X)

根據日本新聞網(JNN)公布最新民意調查結果顯示，高市早苗內閣支持率持續維持高檔，達78.1%，較上月上升2.3個百分點；不支持比例則下降至18.6%，減少2.1個百分點，顯示內閣施政評價仍獲多數民眾肯定。





在政黨支持度方面，自民黨以29.7%穩居第一，較前次調查小幅上升0.2個百分點，持續鞏固執政優勢。國民民主黨支持率明顯成長2.2個百分點，來到6.3%，為本次調查中增幅最大的政黨。立憲民主黨支持度則下滑1.3個百分點至5.0%，與支持率持平的日本維新會並列第三。

其餘政黨方面，參政黨支持率為3.7%、公明黨2.8%、令和新選組1.2%、日本共產黨1.1%、保守黨0.8%、社民黨0.2%、未來團隊0.1%。此外，回答「沒有支持任何政黨」的受訪者比例為40.3%，較上月增加0.8個百分點，顯示仍有相當比例選民對現行政黨體系保持觀望態度。





本次調查於1月10日至11日進行，採電腦隨機撥號方式，由調查員以市話與手機訪問全國18歲以上民眾，共完成2653人訪問，其中有效樣本為1015份。JNN指出，相較於容易集中於特定族群的網路調查，電話民調能更全面反映選民結構，有助提升數據的代表性與可信度。