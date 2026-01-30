眾議院選舉以現任當選為優先…葉建揚指跟2005小泉純一郎改選不同：上次石破茂親中流失很多票到小黨

日本首相高市早苗日前宣布解散眾議院進行改選，將在2月8日舉行投開票，希望透過此次再為執政聯盟多添幾席，以穩定施政基礎。對此，台日產經友好促進會會長葉建揚今（30日）接受電台節目《新聞放鞭炮》專訪指出，此次與2005年時任首相小泉純一郎解散國會不同，儘管高市也有高民意支持，但因去年石破茂親中舉措流失大量不分區席位到右派在野黨，帶來不小的挑戰。

葉建揚提到，高市早苗本身是唸經營的，而且還是數學經營，對於數據的掌握非常敏感，所以她一直在關注，不只是媒體所做的民調，包括自民黨跟官邸裡面都隨時在看民意的脈動。他說，因此高市內閣成立後，從去年10月開使，連續三個月的支持度都在七成到八成之間。

廣告 廣告



葉建揚指出，現在眾議院的政治版圖是石破茂留下來的，高市早苗認為沒辦法完全反映出現在的民意；另外，去年11月跟今年1月有數據顯示，就自民黨內部所做的民調轉換眾議院的席次，有機會樂觀看到260到240席，也就是自民黨有可能單獨過半。



對於很多人將高市早苗此次解散眾議院與小泉純一郎那次比較，葉建揚表示，小泉在2005因為郵政改革的緣故解散眾議院，當時民調支持度也很高，大概70到75%左右，但是自民黨的支持度僅約四成，還是有逾30%的落差。



葉建揚說，當時是靠小泉純一郎個人的支持度，改選後自民黨增加了84席。他提到，高市早苗自己有講目標是希望至少能夠讓執政聯盟再多出三席；高市曾在私底下抱怨，自民黨因為沒有過半，所以有一些關鍵的委員會是被在野黨掌握，預算委員會的委員長就是其中之一。



有關此次眾議院選舉只有16天，葉建揚指出，基本上大概都是以維持現任席位為優先，維新會跟自民黨較有衝突的地區是在大阪，但自民黨絕大多數的選區應該都是禮讓給維新。



葉建揚也說，2005年小泉純一郎解散的那一次，自民黨席次增加了84席；但跟上次比較不一樣的是，雖然高市早苗的支持度也很高，可是這次有幾個新興政黨，立場偏向右派保守。他指出，這些政黨在去年參議院改選獲得很大的席次，尤其是在全國選區，就像是台灣的不分區。



葉建揚表示，去年的情況反映出當時很多的選民對於石破茂政權非常不滿，在處理中國的態度是較曖昧，不像高市這麼堅定，所以大家都會覺得自民黨好像已經放棄保守立場，反而靠親中路線在走，所以這一次的改選也是值得觀察的。

(圖片來源：新聞放鞭炮、首相官邸)

更多放言報導

「日本有事」台灣相挺！台日產經友好促進會辦「海鮮千人宴」...葉建揚喊話：用行動讓日本知道「台灣一直都在」！

中國擋水產品進口、旅客赴日作反制...葉建揚指日本有「半導體反擊手段」：若日方祭出科技制裁，中半導體可能窒息