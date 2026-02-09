眾議院選舉大勝！高市早苗攜自民黨橫掃316席單獨破2/3 川普道賀：很榮幸為她背書

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

日本第51屆眾議院選舉結果出爐，自民黨在高市早苗領軍下橫掃316席，單獨跨越三分之二門檻，創下戰後單一政黨最高議席紀錄。美國總統川普（Donald Trump）第一時間透過社群平台Truth Social發文道賀，盛讚高市為「備受尊敬且極具人氣的領袖」，並直言「能為她與其聯盟背書，是我的榮幸」。

美國總統川普（Donald Trump）透過社群平台發文，祝賀日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院選舉中取得勝利。（圖／白宮官網）

本屆日本眾議院選舉席次包含289席小選區與176席比例代表，合計465席。選前，由高市早苗領銜的執政聯盟中，自民黨原有198席，日本維新會34席，合計232席。隨著開票結果陸續出爐，自民黨席次一路攀升，最終一舉拿下316席，單獨跨越三分之二門檻。由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯盟則大幅萎縮至49席，慘敗收場。

選舉結果出爐後，川普第一時間祝賀高市及其聯盟在今天極為重要的選舉中取得壓倒性勝利。他指出，高市是備受尊敬、高人氣的領袖，並以果敢而睿智的決定提前舉行大選，結果獲得了巨大的成功，「她的政黨如今掌控國會，取得歷史性的三分之二絕對多數席次，是第二次世界大戰以來首見。」

川普指出，「高市，能為妳與妳的聯盟背書是我的榮幸。祝妳順利推動以『保守』與『以實力求和平』為核心的施政方針。以熱情投票的日本優秀人民，將永遠擁有我堅定的支持。」



