眾議院選舉自民黨大勝！高市早苗：務實因應對中關係 擬下月訪美會川普

日本首相高市早苗。（圖／達志／美聯社）

日本第51屆眾議院選舉結果出爐，自民黨奪得316席，不僅單獨過半，更跨越3分之2門檻，成為日本戰後首個取得「超級多數」的政黨。日本首相高市早苗9日晚間以自民黨總裁身分召開記者會，強調將以此次選舉結果為民意授權，全黨團結一致，全面推動政權公約的落實，未來也會以國家利益為核心，冷靜且務實地因應對中關係。

NHK報導，高市回顧，本次眾議院選舉是一次關鍵抉擇，核心在於是否支持自民黨與日本維新會的聯合政權，推動「負責任的積極財政」以及安全保障政策的根本性強化。她表示，選舉結果顯示國民以實際行動表達期待，希望政府「無論如何都要完成政策轉向」，自民黨與維新會合計拿下352席，是極具分量的託付。

她強調，現在沒有沉浸在勝選氣氛中的時間，執政團隊必須咬緊牙關、全力以赴，兌現對國民的承諾，自己將站在最前線，帶領政權貫徹到底。不過，高市也坦言，執政黨在參議院尚未取得過半席次，未來仍需與願意推動政策的在野黨合作，傾聽不同聲音，以謙虛但果斷的態度推動施政，確保新年度預算案等重要法案能順利、儘早通過。

具體政策方面，高市針對政權公約中提出「食品消費稅限期2年免稅」的構想，表示將透過「國民會議」就實施時程與財源進行討論，並希望至少在夏季前完成中期整理。她說明，相關財源將不依賴發行特例國債，而是透過檢討補助金、租稅特別措施及增加非稅收入等方式籌措。

談及預算制度改革，高市指出，日本政府將告別以每年編列補正預算為前提的做法，未來必要經費將於當年度原始預算中妥善反映，並計畫從今年夏天提出的下一年度預算概算要求起，正式展開改革。

外交與安全保障方面，高市透露，她預計下月訪美並與美國總統川普（DonaldTrump）會談，就全球議題深入交換意見。她提到，政府將在下一次國會提出法案，設立「國家情報局」以強化情報體系，並成立「對日外國投資委員會」，加強外資投資日本的國安審查。她重申，將提前修訂安全保障相關三項文件，全面強化安保政策，並再度表達推動修憲的決心。

針對日中關係，高市早苗強調，她自上任以來始終堅持建構具建設性且穩定的戰略互惠關係，認為正因雙方存在分歧，更需要持續溝通，日本將以國家利益為核心，冷靜且務實地因應對中關係。

