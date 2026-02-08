眾議院選舉自民黨奪2／3席次 高市早苗：加速研議食品稅歸零

高市早苗。（圖／達志／美聯社）

日本第51屆眾議院選舉結果陸續出爐，截至台北時間9日零時，自民黨不僅確定單獨過半，席次更一舉突破315席，跨越眾議院總席次2／3的絕對多數門檻310席，成為日本二戰後首度由單一政黨完全掌控眾院2／3席次的政權。選舉結果引發各界高度關注，日本政壇版圖也隨之出現重大變化。

自民黨總裁、現任首相高市早苗於開票當晚接受日本電視台專訪時表示，目前內閣成立僅3個多月，各部會首長仍全力推動既定政策，現階段尚未考慮進行人事調整。她同時重申，將盡快啟動相關討論程序，推動「限期2年食品消費稅歸零」政策。

高市在訪問中神情嚴肅，談及當下心情時指出，選舉結果尚未完全底定，仍有多位同志在選區激戰，所有人都在等待最終結果，因此此刻難以完全放鬆。

針對未來國會運作，高市指出，儘管眾議院選情對執政陣營極為有利，但參議院仍未取得過半席次，「扭曲國會」的政治結構短期內仍將持續。在此背景下，她強調自民黨與日本維新會之間的合作至關重要。她回顧指出，過去在公明黨退出執政體系後，執政團隊一度面臨挑戰，正是因為與維新會在國家方向與政策理念上具備相近立場，才能逐步完成聯立合作。

高市表示，未來將持續鞏固與維新會的合作基礎，若還有其他政黨願意加入執政行列，也將抱持開放態度，希望在國會中建立更穩定的合作架構。

對於外界關注是否進行內閣改組，高市再次強調，現任內閣上任時間尚短，各部會首長仍在崗位上全力以赴，目前不在調整考量之列。

至於選舉期間提出「自明年度起實施為期2年的食品消費稅歸零」政見，高市表示，將盡快召開國民會議，加速政策討論，一旦取得社會共識，便會迅速提出相關稅制修法。

她也坦言，長期而言，其核心政策仍是「給付型稅額抵減制度」，希望藉此減輕中低所得者沉重的社會保險負擔。不過，她指出，該制度即使加快設計與立法進程，仍需2至3年才能正式上路，因此才會先以食品消費稅零稅率作為短期對策，並強調不發行新國債，同時確保財源穩定。

此外，《朝日新聞》分析指出，此次自民黨在眾議院選舉中取得的席次，不僅超越前首相中曾根於1986年眾院選舉創下的300席紀錄，更是自民黨自1955年創黨以來，國會席次最多的一次，展現高市早苗的高人氣與穩固支持基礎。

被問及在眾議院大勝後，是否仍願意傾聽不同甚至「不好聽的聲音」，高市回應表示，「我的優點就是柔軟性。」她強調，未來施政將持續廣納各界意見，確保對選民的承諾能夠真正落實。

