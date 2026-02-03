眾議院選舉開放提早投票...自民黨發出緊急公告動員：現在起請以「每天都是投票日」為共同口號！

日本眾議院將於8日舉行改選，除了當天投開票外，當局同時提供「期日前投票」（提早投票），開放選民自上月28日至投票日前一天投票，對此自民黨也發出緊急公告，呼籲選民以「每天都是投票日」為共同口號，推動提早投票，選戰真正的關鍵階段現在才正要開始。

以下為自民黨緊急公告全文：



今日，各大媒體已報導眾議院選舉的序盤情勢，包括「自民黨與維新黨有望取得過半（共同通訊）」、「自民黨是否能單獨過半仍具變數（讀賣新聞）」等說法。然而，選舉其實才在昨天正式公告。

期日前投票（提早投票）也才於昨日開始，實際投入票箱的僅是昨天與今天左右的選票，選戰真正的關鍵階段現在才正要開始。



在如此激烈的選戰中，候選人必須親自站在最前線，盡可能向更多選民發聲，爭取哪怕多一票的支持；否則，幾乎不可能取得勝利。



懇請各位不要因這類報導而一喜一憂，請自現在起以「每天都是投票日」為共同口號，徹底推動期日前投票（包含即使沒有投票所入場券也能投票的相關宣導），並全力投入各項選舉活動。



敬請大家齊心協力、全力以赴。



令和8年（2026年）1月29日



自由民主黨

幹事長 鈴木俊一

選舉對策委員長 古屋圭司

(圖片來源：X)

