眾量級官司進度曝光！Andy調解後怒轟：進度0、誠意0

YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy老師與家寧分手拆夥後，因頻道經營權、公司帳目等問題爭吵不斷，家寧一家也因此捲入官司。Andy於今（16）日在社群上更新調解進度，表示對方「調解進度0、誠意0」，疑似表達不滿。

Andy發布Instagram限時動態，寫下「調解進度0、誠意0」等字，疑似對家寧方的調解態度感到不滿。（圖／翻攝家寧+0 臉書、@andy1994x IG）

Andy於今（16）日和家寧母親曾淑惠現身新北地方法院進行調解，家寧未出席。事後，Andy發布Instagram限時動態，畫面中他穿著深色西裝外套與白色高領上衣，坐在車內的他無奈地望向窗外，並配上「調解進度0、誠意0」等字，疑似對於家寧方的調解結果感到不滿。Andy經紀人也表示，官司進度以Andy的IG限動為主，並未作更多回覆。

回顧眾量級事件，Andy與家寧分手後，因頻道經營權與收益、公司帳目等問題鬧翻。Andy出面指控，頻道10年來的收益超過1億元，自己卻只分得695萬，剩餘收益皆歸家寧一家。經過一連串互控後，最終選擇透過司法解決。

新北地檢署偵查後，確定家寧一家四口涉嫌侵占公司收益約4427萬餘元。此外，更以9名親友作人頭，虛報員工薪資，漏報頻道流量、臉書廣告等收入，涉嫌逃漏稅1609萬餘元。最終依照業務侵占、背信及以不正方法逃漏稅捐及妨害電腦使用等罪起訴。曾淑惠曾控Andy違反個資法及妨害名譽，但該案11月經審理後，裁定不起訴，曾淑惠亦未聲請再議。

目前雙方嘗試進入調解階段，不過從Andy的最新動態讓外界推測，調解疑似沒有過多進展，雙方紛爭近期恐怕難以畫下句點。





