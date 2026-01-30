「眾量級」公司帳務二度調解仍破局 Andy親曝訴求一人一半

Andy與家寧及其父母今天在新北地院進行第2次調解，最終仍未達成共識。（資料照片／取自2人IG）





YouTube頻道「眾量級CROWD」成員Andy與家寧分手後關係決裂，雙方爆出關於頻道經營權與收入分配的糾紛，期間多次在網路上隔空交戰，更鬧上法院。而雙方今天（30日）在新北地院進行第2次調解，歷時約30分鐘，最終仍未達成共識。Andy受訪時則強調，他的訴求就是拿到自己應得的，「張家、王家一人一半」。

回顧案情，Andy於去年3月間，上傳影片列出家寧母親的8項惡行，指自己過去每月僅領取5.5萬元薪水，外加微薄獎金，曾多次向公司負責人「家寧母親」要求查帳，卻屢遭敷衍推託；甚至在與家寧分手後，不僅被逐出公司、革除董事一職，還喪失所有有關「眾量級CROWD」的頻道經營權，商標更是早在2020年就被家寧母親以「個人名義」進行註冊。

之後，Andy和家寧因頻道經營財務紛爭打官司，先前家寧母親曾淑惠曾以妨害名譽，以及違反《個資法》提告，指控Andy在影片中影射並洩漏她個資，後來全案經檢方調查後裁定不起訴，不過公司帳目等官司仍在進行中。





新北地院今天召開第2次調解庭，通知家寧、其父親及母親曾淑惠，還有Andy出庭；家寧父親及母親曾淑惠親自到場，而家寧則委由律師郭柏鴻出庭，Andy與律師則接近開庭時間才抵達，雙方的調解庭約半小時結束，最終仍未能調解成功。





開庭結束後，Andy受訪表示，他的訴求就是拿到自己應得的，「張家、王家一人一半」。其委任律師補充，目前資料比較缺失，曾女士那邊提供的不夠多，導致無法進一步處理後續細節，但基本方向就是張家、王家一人一半；且Andy也應得相對應的收入，包括孝親費，這是他多年來應得的。





家寧律師郭柏鴻則說，今天仍屬調解過程中的意見交換階段，雙方尚未達成結論，後續也將再排定調解時間。他指出，由於涉及資料與項目繁多，且每次調解時間有限，相關文件無法一次全數提出，仍需要時間整理與釐清。

至於家寧父母離開新北地院時，僅簡短表示「謝謝關心」，未進一步說明調解進度。

