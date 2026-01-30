「眾量級」財務糾紛調解30分鐘無共識 Andy：張家王家一人一半

Andy指出，他只是想拿回應得的，王家、張家一人一半。資料照，廖瑞祥攝



網紅Andy老師與前女友家寧共同經營的頻道「眾量級」拆夥後，帳務糾紛持續上演，雙方今天（1/30）在新北地院進行二度調解。Andy在律師陪同下出庭，家寧父母由家寧律師陪同到場，Andy指出，他只訴求拿回應得的，張家、王家一人一半，歷經30分鐘討論，雙方未達共識。

「眾量級」頻道拆夥後，財務糾紛躍上新聞版面，Andy指控家寧母親開設群海娛樂公司，他卻從沒看過公司帳目，也不知道眾量級CROWD商標被家寧母親以個人名義註冊。新北地檢署偵查後，依業務侵占、背信及逃漏稅等起訴家寧媽媽曾淑慧；家寧則因變更頻道密碼，被依無故變更他人電磁紀錄罪起訴。

今天上午10時許，新北地院召開第二次調解庭，Andy穿西裝和律師一起現身，家寧父母由律師陪同到場，雙方經過30分鐘討論，仍未達成共識。

Andy離開法院前受訪表示，他就是想拿回自己應得的，「張家、王家一人一半」。

