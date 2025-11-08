眾量級Andy崩潰吐心聲：快承受不住 消失72小時自救散心
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導
百萬YouTuber頻道「眾量級CROWD」成員Andy與前女友家寧分手後，因頻道財務問題爆發糾紛，雙方多次隔空交鋒，甚至進入司法程序。日前家寧母親對Andy提告誹謗及違反《個資法》，案件經檢方調查後，Andy獲不起訴處分確定。他今（8）日透過新影片吐露近況，坦言自己「快承受不住壓力」，決定暫時消失72小時，前往綠島散心。
Andy今日在影片中表示，近期生活與輿論壓力已讓他感到精神近乎崩潰，甚至有種「頭腦快爆掉」的感覺。他透露，壓垮他的最後一根稻草是早前發布的「張家人找人處理我」影片，製作過程中投入大量心力與精神，讓他身心俱疲。
他進一步坦言，影片上線後，他不斷瀏覽網友留言，但卻越看越焦慮，導致情緒陷入低谷。他覺得自己像被關在一個監獄裡，他表示，「我必須逃離心理的監獄。我一定要到一個有山有海，又可以騎機車，讓風吹過我全身通暢的地方！」
為了釋放壓力，Andy選擇前往綠島散心，度過72小時的旅程。最後一天，Andy來到牛頭山欣賞日出，看著眼前遼闊的風景，他的心情變得很平靜，他表示，快樂與悲傷都只是過客，唯有平靜才是終點，希望有一天，大家也能在綠島的風裡，找到屬於自己的平靜。
