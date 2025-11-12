眾院今表決 拚聯邦政府重啟 結束史上最久停擺

國會創下休會最長時間的53天後，眾院議長強生下令眾議員返回華府，繼參院已在10日晚通過短期撥款法案，眾院12日表決這項得之不易的重啟政府的法案。

共和黨稱已掌握足夠票數 政府最快今重開

國會眾議員11日正陸續返回華府；共和黨表示，已掌握足夠票數通過；，法案若順利通過並交由川普總統簽署成為法律，聯邦政府最快將於12日重啟。

路透11日報導，眾議員從各地動身返回華盛頓，參加可能結束美國史上政府停擺最久的投票。由於政府停擺，近日數千架航班取消；部分議員選擇從陸路前往華府，威斯康辛州共和黨聯邦眾議員歐登(Derrick Van Orden)表示，他從威斯康辛州的選區開車16小時到華府，因為搭飛機不太可靠。美國航空協會(Airlines for America)11日警告，政府開門後，飛機航班要恢復正常仍需要時間。

共和黨控制的眾院將於12日下午表決一項折衷法案，該法案將恢復撥款給政府機構，並結束10月1日以來的政府停擺。眾院在9月19日通過短期資預算法案後就開始休會，完全不理會民主黨要求的納入延長「可負擔健保法」(Affordable Care Act)醫療補貼條款。共和黨早已決定要對參院民主黨施加通過的壓力。

由共和黨占多數的參院10日已批准該協議，眾院議長強生(Mike Johnson)表示，他認為此案也會在共和黨佔多數的眾院過關。

聯邦政府關門創下最長紀錄，共和黨終於在9日與部分民主黨參議員達成共識，成功在參院跨過程序門檻、打破朝野僵局；參院10日晚間繼續展開一系列表決，最後再度獲得7位民主黨參議員和1位獨立參議員的支持，以60票比40票通過短期撥款法案，讓政府運作至明年1月30日，該法案將進入眾院處理，預計12日會做出表決。

川普11日形容這項協議「非常好」，預期他將簽署該協議成為法律。

川普告訴記者說：「我們已獲得足夠多民主黨人的支持，政府即將重新運作。很遺憾之前被迫關閉，但我們很快就會讓國家重新開放。」

參院多數黨領袖熊恩(John Thune)表示，一旦眾院通過法案，預料總統將立即簽署成法。

再過幾天，聯邦政府就能全面恢復運作，紓解公務員因政府關門無薪可領，以及仰賴「糧食券」的低收入家庭困境，但全美機場航班延遲和取消的情況，可能要再幾天才能恢復正常。

這項協議讓民主黨內部出現分歧，他們原本希望能延長惠及2400萬人的醫療補貼，該補貼原定今年底到期。

共和黨參議員已同意，川普總統簽署生效該法案後，兩黨將於12月就延長「可負擔健保法」醫療補貼進行獨立投票，但無法保證法案能否通過。眾議長強生也尚未表明眾院是否會舉行醫療健保的投票。此舉讓民主黨心中極為不安，擔心共和黨食言。

兩黨目前達成的協議將政府資金延長至明年1月30日，意味聯邦政府每年仍將增加約1兆8000億元的債務，而國債總額將達38兆元。

此外，該協議確保俗稱「糧食券」的聯邦營養補充援助計畫(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)不至於斷炊，直到2026年9月30日的財政年度結束。

