眾院再施壓 令谷歌、蘋果下架監控ICE App

路透報導，眾院國土安全委員會(House Committee on Homeland Security)5日要求科技業龍頭谷歌及蘋果，詳細說明它們目前究竟採取哪些措施，下架可以追蹤聯邦移民執法探員位置的應用程式。

川普政府鐵腕掃蕩非法移民，大舉搜捕及大規模遣返等行動，促使可以匿名通風報信及追蹤聯邦執法人員行蹤的移動應用程式(App)被大量下載。聯邦司法部長邦迪(Pam Bondi) 10月已要求谷歌及蘋果公司下架相關程式，兩家公司當時承諾遵照辦理，但未交代進度。

委員會分別發函給谷歌執行長皮查伊(Sundar Pichai)及蘋果執行長庫克(Tim Cook)，特別提到蘋果的ICEBlock這款用於追蹤及監控聯邦移民暨海關執法局(ICE) 、聯邦海關暨邊境保護局(CBP)執法人員的應用程式。ICEBlock及谷歌的應用程式Red Dot，允許用戶匿名通風報信執法人員行動。

國土安全委員會指出，谷歌及蘋果在其應用程式商店中存在這些程式，只會造成「危及國土安全部人員安全」的風險。信函敦促谷歌及蘋果確保這些應用程式，不會被人用於針對執法人員或妨礙移民執法，強調言論自由雖受保護，但不包括煽動非法行為的言論。

該委員會成員要求兩名執行長在12月12日前作出說明，谷歌及蘋果暫未置評。

10月初，邦迪斥責ICEBlock讓盡忠職守的ICE執法人員身陷險境，已跨越紅線。在川普政府壓力下，谷歌及蘋果隨即低頭，表示會將應用程式下架。在下架前，ICEBlock 的下載量激增，用戶數量超過100萬。

多位法律專家指出，監視ICE的行為基本上受憲法保護，前提是不可妨礙執法；法院向來也認定，在公共場所記錄執法過程屬於合法行為。

