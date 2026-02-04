眾院大選倒數！日媒揭政府協調2/18選新首相 高市早苗勝券在握

根據日媒《共同社》引述消息，現任政府與執政黨已展開協調，計畫18日選出日本第105任首相。（翻攝自kantei IG）

隨著日本眾議院選舉即將於本月8日舉行投開票，日本政府與執政黨已開始為選後的政局銜接做準備。根據日媒《共同社》引述多名消息人士報導，現任政府與執政黨已展開協調，計畫18日召開名為「特別國會」會議，屆時將進行關鍵的首相指名選舉，選出日本第105任首相。

作為日本史上首位女性首相，64歲的高市早苗在去年10月上任後，隨即於上月23日宣布解散眾院。此次從解散到改選僅歷時16天，創下二戰後最短紀錄，而選後10天內便召開特別國會的緊湊節奏，也顯示出政府亟欲穩定政局、加速推動政務的決心。在特別國會召開前，高市內閣將維持運作以確保政權平穩過渡，而正式的召開日期預計由內閣官房長官木原稔在選後的朝野協商會議中正式宣布。

根據目前的選情調查顯示，自民黨極具優勢，有望單獨取得過半席次，並與日本維新會維持聯合執政。儘管執政聯盟勝選機率高，但依據憲法程序，高市內閣屆時仍須先集體總辭；隨後在首相指名選舉中，高市早苗預計將順利再度被選為新任首相。當選後，新首相將立即著手組閣，並前往皇居進行首相任命與閣員認證儀式，象徵新內閣正式啟航。

對於新內閣而言，首要任務將是審議並確保2026財政年度預算案及相關法案的順利通過。為了提供充足的討論時間，目前執政黨內部出現了一項提案，建議將本屆特別國會的會期大幅延長至7月中旬，使其天數維持在150天左右，與常規會期相當。此舉不僅是為了政務銜接，也展現了新政府在選後積極推動政策的姿態。

