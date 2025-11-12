眾院將表決臨時預算 14名溫和派共和黨人成重啟政府關鍵

有線電視新聞網(CNN)報導，根據多數黨黨鞭艾默(Tom Emmer)發布的通知，眾院計畫於12日開始就參院通過的臨時預算法案進行表決，以重新開放聯邦政府。14名溫和派共和黨眾議員，可能是重啟政府的關鍵。

根據該通知，表決最早將於下午4時進行，預計當天將舉行多次表決。眾院規則委員會12日審議參院的方案，以便為12日的院會表決鋪路。

自9月19日以來，眾院尚未進行任何表決或立法會議。由於目前尚不清楚有多少民主黨人會跨黨派支持該方案，而共和黨又僅以微弱優勢掌控多數，議長強生(Mike Johnson)必須與白宮密切合作，才能推動該協議在眾院通過。

14名溫和派共和黨眾議員希望延長即將到期的「可負擔醫療法」(Affordable Care Act, 俗稱歐記健保)補貼，並提出了自己的法案，來解決這一處於政府停擺核心的問題。

同時，眾院民主黨領導層正積極努力阻止基層議員支持臨時預算法案，因為他們認為該法案未能達到民主黨在停擺期間所爭取的目標。不尋求連任、且時常與共和黨共同投票的民主黨眾議員戈登(Jared Golden)，也是值得關注的議員之一。

眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)誓言要反對這項方案，因為該法案未能充分滿足民主黨在醫療保健方面的訴求。傑佛瑞斯及其團隊希望盡量減少支持該計畫的民主黨人數，以對共和黨施加最大壓力，迫使他們自行籌足票數。根據兩名知情人士透露，眾院民主黨領導層已正式採取行動，反對這項參院的臨時預算方案。

傑佛瑞斯11日在接受 CNN訪問時重申，民主黨將「堅決反對任何未能明確解決共和黨醫療健保危機的立法」。

他表示：「我們希望重新開放政府。我們將繼續支持辛勤工作的聯邦雇員和公務員。但我們有責任確保延長『可負擔醫療法』的抵稅，讓數以千萬計的美國人不會面臨醫療費用大幅上漲，從而無法在需要時看病。」

