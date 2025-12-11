眾院通過國防授權法案 內容含軍人加薪、軍援烏、美台安全合作倡議等

眾院10日以壓倒性票數通過國防授權法案，內容包括軍人加薪及軍援烏克蘭及台灣。（路透）

聯邦眾議院10日以壓倒性的多數票通過規模逾9000億美元的2026年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA），接下來將送入參議院投票，趕在年底期限前過關。

眾議院10日針對總額9006億美元的國防授權法案投票，最後以312票比112票通過，共有94位民主黨議員和18位共和黨議員投下反對票。

2026年度國防授權法的內容包括為美國軍人加薪，同時對烏克蘭提供軍事援助，並限制在中國的美國投資等；法案也凍結國防部長赫塞斯的差旅預算，直到他提供未經剪接的針對加勒比海疑似運毒船的美軍攻擊行動畫面，以及攻擊命令的內容才得以解凍。

廣告 廣告

針對台灣部分，眾院通過的國防授權法案要求美國與台灣強化在無人系統、反制無人系統和海巡上的合作，並撥款10億美元資助台灣安全合作倡議。授權提供資金支持美軍持續為台灣進行訓練，並要求五角大廈尋求與台灣建立聯合計畫，部署無人機及反無人機系統。

不過，聯邦參議院日前通過的法案版本要求美國國防部邀請台灣海軍參加環太軍演（RIMPAC），眾院通過的版本卻沒有納入相關文字。

盡管眾院最後以壓倒性票數通過法案，法案在正式投票前的程序投票中卻遭遇困難，包括共和黨籍眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）、眾議員布波特（Lauren Boebert）、眾議員露娜（Anna Paulina Luna）、眾議員伯切特（Tim Burchett）和眾議員馬西（Thomas Massie）皆不願投下同意票。

不過經共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）的遊說後，最後只有馬西堅持投下反對票。

根據國會山莊報報導指出，馬西表示，他支持為軍人加薪，但不同意法案中的其他部分；他也對法案納入對烏克蘭軍事援助提出質疑，「我以為我們要離開烏克蘭。我不知道為什麼我們還要為烏克蘭花錢。」

幾位強硬的保守派眾議員也對法案最後沒有納入防止建立中央銀行數位貨幣的條款表達不滿；有財政鷹派也不滿法案最終預算金額達9006億美元，比原來川普政府提出的8926億美元還多出80億美元。

參議院日前通過NDAA後送入眾院，經共和黨內部協調後，全力支持總統川普推動的金穹飛彈防禦系統、F─47戰機、潛艦、戰艦和無人系統，同時授權新的權力支持川普要求盟友承擔更多自我防衛負擔。

此外，在川普發布外界視為對俄羅斯友好、並重新評估美國與歐洲關係的「國家安全戰略」後，新版NDAA加入多項強化歐洲安全的條款。其中包括未來2年每年向烏克蘭提供4億美元，向美國企業支付費用以供應烏軍所需武器，同時授權「波羅的海安全倡議」，並提供1.75億美元支持拉脫維亞、立陶宛與愛沙尼亞的防務，同時限制國防部不得將駐歐美軍縮減至7萬6000人之下，並禁止美國歐洲司令放棄北約最高盟軍司令一職。

更多世界日報報導

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶