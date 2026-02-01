眾院選舉倒數！自民黨民調橫掃西日本 可望突破243席取得絕對多數



根據《日經》最新民調，日本自民黨在2月8日的眾議院選舉中有望擴大席次，從目前的198席增至可取得多數的243席以上，尤其在西日本多個選區領先。新成立的立憲民主黨與公明黨組成的「中間改革聯盟」則可能失去部分席次，面臨不到100席的風險。其他在野小黨如日本維新會、國民民主黨和極右民粹的參政黨，則普遍在初期民調中表現不佳。

根據《日經亞洲》於1月27日和28日進行的全國電話及網路調查，在2月8日的日本眾議院選舉中，執政的自由民主黨（LDP）有望在465個眾院席次中取得多數，從目前的198席增至243席以上。同時，由立憲民主黨和公明黨組成的新成立「中間改革聯盟」（Centrist Reform Alliance）則可能較選前的167席減少。

廣告 廣告

不過，選情仍在變化中。中間改革聯盟於1月22日才成立，知名度尚未建立。距離選舉剩約10天時，半數以上的單議席選區仍存在競爭，選舉格局可能隨時間出現重大變化。

自民黨在近40%選區處於領先

自民黨在289個選區中，約有近40%的選區處於領先地位。它有望掃蕩山口、德島和熊本等位於西日本的縣市。在採用11個區域比例代表制分配的176席中，自民黨預計將超過2024年選舉的59席，達到約70席。

自民黨已接近獲得「絕對多數」所需的243席，而絕對多數是任命所有委員會主席的必要條件。同時身兼自民黨黨魁的首相高市早苗將「執政黨多數」作為勝選基準。在選前，自民黨持有198席，它的聯盟夥伴「日本維新會」則有34席，總計232席，僅差1席就可達多數。自民黨內部也有呼聲主張「力爭單一政黨多數」。

中間改革聯盟則可能失去席位，面臨贏得不到100席的風險。執政聯盟中的第2大黨「日本維新會」，以及在野第2大黨「國民民主黨」，在初期民調中表現不佳。

日本維新會可能失去部分先前的34席。雖然在大阪的鐵票區有望保住席次，但在其他地區競爭力不足。比例代表席次也可能從先前的15席減少。加入執政聯盟以擴大全國支持的目標，似乎未能達成。國民民主黨則預計可保住先前27席的大部分席次，在單議席選區可贏得少數席位，比例代表約獲得20席左右。

在2025年參議院選舉中取得顯著進展極右民粹政黨「參政黨」，預計這次可取得約10席，從先前的3席增加，大部分透過比例代表獲得。

更多上報報導

中央軍委副主席為何是中國最危險職位？ 習近平掌權13年逾110名解放軍高官落馬

中國海警、民兵頻擾台海 台灣升級ISR打造「全時監控網」反制灰色地帶威脅

張又俠落馬引國際關注 川普：習近平是中國唯一老闆