眾院選舉大挫敗！中道共同代表野田佳彦、齊藤鐵夫宣布請辭

中道改革聯合共同代表野田佳彦及齊藤鐵夫於9日承認選舉失利責任，表明將雙雙辭去黨職。在8日投開票的眾議院選舉中，由立憲民主黨與公明黨合併組成的中道改革聯合遭遇慘敗，多位重要黨員在單一選區落選，野田佳彦坦言：「只能說是我的器量不足，這是重大責任。」

眾院大選失利，野田佳彥（左）及齊藤鐵夫宣布請辭。（圖／NNN）

野田佳彦9日上午與齊藤鐵夫召開記者會時表示，「重要人物接連落選，這方面我認為自己難辭其咎。」他強調，中道改革聯合的成立完全是基於自己的政治判斷，包括黨執行部和資深議員在內的重要人物在單一選區選戰中紛紛落敗，他必須為此負起全責。

記者會上，有記者提及野田佳彦在2012年擔任首相時，曾因解散眾議院導致大敗，讓自民黨重新奪回政權的歷史。當被問及「作為領導者的器量」時，野田坦承：「無法取得成果，只能說是我的器量不足，這是重大責任。」

野田佳彦表示，中道改革聯合將於9日下午舉行幹部會議，決定黨內因應方針。此次選舉失利後，黨內將進行重組，選出新的代表領導層。

齊藤鐵夫在記者會上也表達了對未來的看法，提及將思考「如何擴大中道的力量」。兩位代表的聯合領導模式未能在選舉中取得成功，顯示中道改革聯合在日本政治版圖中仍面臨嚴峻挑戰。

