眾院選舉大阪成敏感區 高市擬不替自民候選人助選

（中央社記者戴雅真東京23日專電）日本政府與執政黨相關人士今天透露，將於1月27日公告、2月8日投開票的眾議院選舉期間，自民黨總裁、日本首相高市早苗將不會前往大阪府，替自民黨候選人站台助選。

每日新聞報導，由於自民黨與聯合執政的日本維新會原則上不進行選舉合作，高市避免替大阪的自民黨候選人助選，被認為是顧及立場考量。

在這次眾院選舉，大阪19個選舉區預計全都是自民黨公認或推薦候選人，與維新會候選人正面交鋒的情況。執政黨相關人士透露，自民黨大阪府黨部方面，已要求高市早苗以及黨中央不要為維新會候選人進行助選演說。

廣告 廣告

在上次2024年的眾議院選舉中，維新會曾拿下大阪所有選區。如果高市早苗這次又為維新會候選人站台，可能引發自民黨內部反彈；反之，高市如果為自民黨候選人助選，則可能影響與維新會的聯合執政關係。

報導指出，維新會高層也透露，「早在之前就已提出請求，希望首相避免助選」。

不過，自民黨內部有不少聲音，要求目前內閣支持率超高的高市早苗出面站台，高市最終是否出面，預料將視選情再做最終判斷。

另一方面，首相與維新會代表、同時也是大阪府知事的吉村洋文，目前正在協調聯合執政後首次同台進行街頭演說，地點可能在東京都內。（編輯：田瑞華）1150123