睜大眼！天然vs人工翡翠 價格可差逾十倍

翡翠要價不斐，被分為ABC三級，其中A級是最昂貴的天然翡翠，B、C級則是經過人為加工，包括酸洗、染色，但價格只需要幾百元，就可以取得。不過肉眼，很難分辨其中的差異，收藏家初步，會自備紫外燈等「給思」，查看質地和紋理，有沒有經過酸洗被破壞結構，千萬不要買來路不明反而被騙。

紫外光一照，是不是天然翡翠，馬上就能見真章，各種不同造型的，翡翠收藏品，一字排開孰真孰假，乍看之下肉眼還真看不出來，收藏家不只會準備紫外燈，還會使用手電筒跟倍數鏡。

翡翠收藏家黃先生：「只要你強酸咬過，我們結晶跟結晶的界線，（看起來）朦朦的這樣，沒有像天然A的折射這麼強。」

一般而言，翡翠會分成ABC三種等級，只有A級是天然翡翠，B級會使用強酸去雜質，結構被破壞下變得脆弱易碎，因此會灌白膠填充，C級則會為了賣相，加入工業用色素，也有BC級，強酸處理後，同時進行填充與染色。

翡翠收藏家黃先生：「像這個來講的話，這個屬於糯冰種的，這顆市價差不多落在1萬5左右，但是你只要人工的B或C級，甚至做出來就200、300塊而已。」

天然翡翠價格，會根據種水也就是質地及顏色影響，其中種水依據透明度，分級為完全透明的玻璃種，似透非透的冰種，像果凍的化地，以及透明度較低的糯米地，另外顏色則分為綠色、黃色、紅色、紫色。

翡翠收藏家黃先生vs．記者：「因為翡翠是天然的東西，它不可能同一個品種，那個也不能叫做玉啦，（這樣可不可以避稅），這沒有辦法啦，除非你有用基金會的名義才有辦法，但是它也要捐啊，不然的話它沒辦法避稅。」

不管是要珍藏，還是要成為佩飾，總歸一句，找具備公信力的店家，才不會把錢丟進水裡。

