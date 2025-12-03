睜一眼、遮一眼 高醫眼科衛教協助民眾找出黃斑部病變

3睜一眼、閉一眼 高醫衛教展覽協助找出黃斑部病變

高醫自即日起舉辦黃斑部病變眼科衛教展覽，帶民眾了解黃斑部病變所造成的眼睛傷害，同時也希望民眾能在家進行自我檢查，能夠早日發現，早日治療。

根據統計，臺灣每10位65歲以上長者就有1人 罹患年齡相關性黃斑部病變，此疾病更是50歲以上族群失明的主要原因。為提升社會大眾對黃斑部病變的認識，高醫即日起至5日舉辦「守護視界 睛彩由您定義」眼科衛教展覽，透過互動式裝置重現黃斑部病變患者所見視野，活動特別邀請藝人郭子乾擔任衛教大使，呼籲及早檢查、及早治療的重要性。 高醫戴嘉言副院長表示，希望透過此次衛教展提升民眾對視力健康的重視，特別是協助熟齡族群預防如黃斑部病變等高齡常見眼疾。

高醫眼科部視網膜暨葡萄膜炎科吳弘鈞主任進表示，黃斑部病變分為乾性與濕 性兩種，雖然濕性黃斑部病變僅占1成，卻導致近9成的相關失明案例iv，是50歲以上 族群失明主因v。研究顯示，仍有高達7成民眾誤把視力模糊、影像扭曲等症狀當成老花或自然老化，延誤治療黃金期。

吳弘鈞主任建議，民眾可以居家進行「遮一眼、睜一 眼」的自我檢查，透過觀察家中磁磚直線或使用阿姆斯勒方格表，在10秒內快速檢測視力異常。為了更完整地保護眼睛健康，也建議養成每年進行一次眼底檢查的習慣。一旦懷疑 異常應立即就醫並持續治療。