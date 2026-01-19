「睡不到5小時」感冒風險增4倍！醫籲：睡飽比吃保健品重要

季節交替、氣溫變化劇烈，感冒與流感進入高峰期。吳坤陵醫師提醒，流行性感冒升溫，重症與死亡風險不容忽視，建議民眾接種流感疫苗，並從生活習慣與防疫行為著手，才能真正降低感染風險。

預防感冒不要迷信補充維生素，施打流感疫苗和好的生活習慣才是關鍵。（圖／台南市立醫院）

台南市立醫院家庭醫學科醫師吳坤陵表示，感冒多半是病毒感染所致，常見包括鼻病毒、腺病毒及腸病毒等。雖然坊間流傳維生素C可預防感冒，但大型研究顯示，對一般族群的預防效果有限，頂多僅能略微縮短感冒病程，並非人人適用。

吳坤陵進一步指出，鋅離子、維生素D等營養素近年也常被討論。研究發現，鋅離子在感冒初期補充，可能縮短病程約兩天，但並無預防效果；維生素D則僅對原本缺乏者有幫助，一般營養充足者效果並不明顯。

戴口罩、勤洗手才能降低病毒入侵機會。（圖／台南市立醫院）

吳坤陵強調，預防感冒不應過度依賴營養補充劑，天然食物仍是最安全且有效的來源。鮭魚、蛋黃、深綠色蔬菜、胡蘿蔔與各類水果，皆可提供身體所需的多元營養，有助維持免疫力。

在實際預防策略上，吳坤陵提出「安內攘外」的口訣。「攘外」是指戴口罩、勤洗手、保持室內空氣流通與適度日曬，降低病毒入侵機會；「安內」則是透過充足睡眠、適度運動與均衡飲食，強化自身抵抗力。

充足睡眠是預防感冒的關鍵因素。（圖／台南市立醫院）

吳坤陵特別指出，睡眠是預防感冒最關鍵卻常被忽略的一環。研究顯示，每晚睡眠少於5小時的人，罹患感冒的機率是睡滿7小時者的4倍以上。規律刷牙、維持口腔衛生，也能減少細菌與病毒經呼吸道感染的風險。

吳坤陵提醒，面對感冒與流感高峰期，做好基本防護、建立良好生活習慣，遠比追逐各式保健品來得實際有效。

