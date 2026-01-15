睡不好不是小事！身心科醫揭「失眠逾●●個月」恐成慢性：2類人當心
失眠已成為現代人常見的健康困擾。醫師指出，失眠不僅是「睡不夠」，還包括難以入睡、睡眠斷斷續續、夜間容易醒來，或清晨過早醒來卻無法再度入睡等情況。即使擁有充足的睡眠時間與良好的睡眠環境，仍可能感覺睡眠品質不佳，進而影響白天的精神狀態、專注力及工作表現。
睡不好不是小事！南投醫院身心科醫師林政澔表示，長期失眠恐影響身心健康，根據統計，約有半數成人曾出現偶發性失眠，而慢性失眠（持續3個月以上睡不著）盛行率約為10～15%，在年長者及女性族群中更為常見。
失眠常與憂鬱、焦慮互相影響
林政澔說明，失眠的定義並非單看睡眠時數，而是取決於個人主觀感受及白天功能是否受影響。失眠常伴隨白天疲倦、注意力不集中、記憶力下降，情緒容易煩躁或低落，嚴重時甚至增加意外發生的風險。
臨床上也發現，失眠常與憂鬱、焦慮等情緒問題相互影響，形成惡性循環。林政澔進一步指出，有些患者會覺得自己「整晚沒睡」，實際上仍有淺眠，只是身體處於高度警覺狀態，使疲勞感特別明顯。
7招改善失眠問題
林政澔提醒，改善失眠可先從建立良好的睡眠習慣著手，也就是所謂的「睡眠衛生」，可掌握以下方法，透過這些調整身心狀態，有助於身體恢復自然的睡眠節律。包括：
固定作息時間
避免午後攝取咖啡因
睡前避免飲酒與吸菸
白天規律運動
睡前避免劇烈活動
營造安靜、昏暗的睡眠環境
減少睡前使用3C產品
慢性失眠的治療選擇
對於慢性失眠患者，林政澔提到，非藥物治療中的「失眠認知行為治療」（CBT-I）被視為第1線治療方式。治療內容涵蓋睡眠教育、刺激控制、睡眠限制、認知調整及放鬆訓練等，協助患者修正不利睡眠的行為與想法，降低對睡眠的焦慮。多數患者在接受治療後，睡眠品質與白天精神狀態皆能獲得明顯改善。
若非藥物治療效果有限，且失眠已嚴重影響日常生活，醫師可能會評估短期使用藥物輔助，但仍以搭配行為治療為原則，而非單獨長期依賴。林政澔提醒民眾，出現長期失眠時應主動尋求專業協助，及早介入有助於提升生活品質守護身心健康。
