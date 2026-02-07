睡不好不是老化！專家：吃對、動對就能改善睡眠

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

美國睡眠醫學學會（AASM）指出，飲食與運動不只是為了減重，更是改善睡眠品質的重要關鍵。

根據 AASM 於 2025 年針對 2,007 名美國成年人進行的「睡眠優先性調查」顯示，日常生活習慣與睡眠品質之間存在高度關聯。

調查結果發現，59% 的受訪者認為均衡飲食有助於提升睡眠品質；而運動同樣扮演重要角色——

42% 的成年人表示，早上運動後睡得更好

46% 則認為，晚間運動有助於提升睡眠品質

美國睡眠醫學學會發言人 金媛醫師（Dr. Kimberly Yuan） 表示：「睡眠是健康生活方式的三大支柱之一，另外兩個是均衡飲食與規律運動。」她指出，許多人在制定新年計畫時，往往只關注體重或健身成果，卻忽略這些改變同樣能帶來更好的睡眠。

研究也顯示，這樣的「正向循環」在 25 至 34 歲的年輕族群中特別明顯，他們最常回報飲食調整與運動習慣，能直接改善入睡與休息品質。

專家提醒，良好的睡眠不只是讓人精神變好，更是一道重要的健康防線。

「充足睡眠能顯著降低肥胖、心臟病等慢性疾病風險，也有助於預防憂鬱症與焦慮症，」金媛醫師指出。當人們把睡眠視為健康基礎，就能獲得迎接新一年的精力與清晰思緒。

AASM 提供 4 招睡眠衛生建議

為了幫助民眾實現長久有效的健康目標，美國睡眠醫學學會提出以下建議：

1.固定作息時間：每天盡量在相同時間就寢，確保至少 7 小時睡眠

2.維持規律運動：選擇自己喜歡、符合體能的運動方式

3.為睡眠而吃：均衡攝取水果、蔬菜與瘦蛋白

4.睡前關機：入睡前 30～60 分鐘避免使用手機、電腦，讓大腦慢慢放鬆

專家強調，當睡眠成為健康計畫的一部分，新年目標才更有機會真正實現並長久維持。

（記者李政純 ，圖片來源：motionelements）

