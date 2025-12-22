睡不好其實是腸道在作怪？專家教3招恢復腸道平衡 改善睡眠品質
不少人長期受睡眠品質不佳所苦，常直覺認為是大腦或壓力問題，不過食安專家楊世煒指出，越來越多研究顯示，影響睡眠品質的關鍵，其實與腸道健康密切相關。
楊世煒在臉書粉絲專頁「韋恩的食農生活」發文表示，腸道內住著數兆微生物，除了負責消化吸收，還會透過「腸腦軸」與大腦進行溝通。腸道與大腦之間，透過迷走神經、荷爾蒙及免疫訊號持續傳遞資訊，當腸道狀態穩定，大腦更容易進入放鬆與休息狀態，有助於入睡。
他進一步指出，人體9成以上的血清素其實是在腸道中生成。血清素不僅影響情緒，也是褪黑激素的重要前驅物，直接參與睡眠與清醒週期。當腸道菌相健康時，血清素轉換為褪黑激素的過程更順暢，入睡自然變得容易。
此外，部分益生菌還能產生GABA，這是一種能讓神經系統降速、降低焦慮的神經傳導物質，也因此近年出現「精神益生菌」的概念，指的是可影響壓力、情緒與睡眠的特定菌種。
相對地，若腸道菌相失衡，發炎反應增加，腸道屏障受損，發炎物質進入血液後，可能干擾大腦對睡眠的調控能力，同時提高壓力荷爾蒙皮質醇，使身體長時間處於警覺狀態，導致睡眠變淺、變碎。
如何讓腸道恢復平衡 改善睡眠品質？
楊世煒指出，壓力、腸道與睡眠之間容易形成惡性循環，但改善方式其實很生活化，包括穩定攝取膳食纖維與發酵食品、減少高糖與高度加工食品、維持規律飲食與作息，以及適當管理壓力，都有助於腸道恢復平衡，進而改善睡眠品質。
