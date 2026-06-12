睡不好別急吞安眠藥！醫教你看「3大睡眠警訊」找出失眠元凶
生活中心／陳菀妤報導
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你曾經體驗過失眠的感覺嗎？在床上翻來覆去，怎麼躺都感覺說不出的不對勁，完全無法進入夢鄉。許多民眾往往頻繁失眠後，第一時間就去精神科尋求安眠藥輔助。馬光信義院董力巧醫師指出，「心理」與「生理」因素都會嚴重影響睡眠品質，若只依賴藥物恐治標不治本。董力巧醫師建議民眾從入睡當下、睡眠中、起床後的三個階段，身體的感受來評估自己究竟是身體累還是頭腦累。
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第一階段、躺在床上入睡困難
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明明身體疲倦，閉上眼睛卻很難睡著，董力巧醫師認為這多半與睡前的生活習慣及身心狀態有關。
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腦袋停不下來（心理因素）：
\n常見於用腦過度族群。睡前1小時應暫停使用3C產品、不處理社群或新聞訊息；建議按壓心經的神門穴幫助安定心神。
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報復性熬夜（心理因素）：
\n渴望自我時間或缺乏安全感。可用按摩梳或指腹從前額梳至後腦杓釋放緊繃；按壓頭頂百會穴幫心神關機，並在心裡肯定自己今日的努力，放心地告訴自己「可以下班了」。
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腸胃悶脹或胃酸逆流（生理因素）：
\n「胃不和則臥不安」，腸道狀態會影響腦神經。睡前最後一餐吃八分飽即可，避開辛辣油炸，且睡前3小時不再進食；按壓心包經的內關穴可助消化並啟動副交感神經放鬆。
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身體燥熱及口渴（生理因素）：
\n常見於荷爾蒙波動（經前或更年期）或缺水、火氣大。除了避免辛熱飲食並補足水分，可按壓腎經的太谿穴緩和身體燥熱感。
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\n階段二、睡眠中斷
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好不容易睡著了，卻總是半夜驚醒、頻尿，或是被一點聲響吵醒就再也睡不回去，董力巧醫師分析這經常是生理與心理雙重交戰的結果：
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眠淺易醒（心理＋生理因素）：
\n易被外界聲響驚擾，代表睡眠不夠深沉。建議嘗試播放白噪音隔絕環境音。
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夜間頻尿（生理因素）：
\n中醫認為多與腎及膀胱功能失常有關。除了減少夜間飲水與咖啡因，男性需留意攝護腺肥大問題；可按壓或溫灸任脈的氣海穴及關元穴改善。
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打呼、睡眠呼吸中止症（生理因素）：
\n氣虛者可按壓任脈的膻中穴維持呼吸道暢通；鼻塞者按壓大腸經的迎香穴；體脂過高者則強烈建議減脂，以減少呼吸道壓迫。
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惡夢驚醒（心理或生理因素）：
\n壓力過大可按壓心包經的勞宮穴安神，或尋求心理諮商；若是飲食油膩導致體內「痰濕」干擾心神，可按壓胃經的豐隆穴並調整飲食。
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比鬧鐘還早醒（心理因素）：
\n常見於工作高壓、容易緊張焦慮者，常伴隨頭痛與肩頸緊繃。可用指節或按摩梳輕刮頭部兩側、耳朵上方的顳區（膽經）來放鬆舒眠。
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\n階段三、睡醒還是覺得累、感覺到睡不飽
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有時明明睡夠了8小時，甚至睡得更多，起床卻還是覺得全身沉重、甚至越睡越累？董力巧醫師認為這代表睡眠缺乏「深度」，於是大腦與身體並沒有真正得到休息：
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多夢連連（心理因素為主）：
\n夢境連貫且讓人覺得累，多半是壓力導致睡眠過淺。可按壓肝經的太衝穴舒緩情緒，將煩躁往下引導，讓睡眠更深沉。
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頭重身體重（生理因素）：
\n醒來昏沉無力，通常是體內濕氣過重，讓頭腦「烏雲密佈」。建議按壓脾經的陰陵泉穴，加強脾臟運化與身體排水功能。
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肩頸痠痛落枕（生理反映心理）：
\n長期壓力讓身體呈備戰狀態，連睡覺時肌肉都緊繃。可按壓耳後的安眠穴及大腸經的手三里穴，幫助打通肩頸循環。
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董力巧醫師提醒，民眾可以先自我評估睡眠狀況背後的生理或心理意義，如果在睡前搭配放慢呼吸，並針對對應的穴位進行按壓，能有效緩和身心；若遲遲無法判斷自己的睡眠癥結點，建議尋求專業中醫師協助診斷找出根源，揮別失眠之苦。
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