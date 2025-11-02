睡不好大腦「未老先衰」 身體像微火慢燒

▲新竹「初日診所」院長魏士航提醒，偶爾短時間打亂生理時鐘，身體通常還能調適，但若長期睡眠不足或睡眠品質差，大腦恐怕會「未老先衰」。（圖／Shutterstock）

[NOWnews今日新聞] 10月連假一波接一波，不少人為了聚餐、追劇或旅遊，犧牲了原本的規律作息。新竹「初日診所」院長魏士航提醒，偶爾短時間打亂生理時鐘，身體通常還能調適，但若長期睡眠不足或睡眠品質差，大腦恐怕會「未老先衰」。刊登於國際期刊《EBioMedicine》的一項大型研究指出，睡眠最差的人，其大腦老化程度幾乎是睡眠中等者的兩倍，背後可能與慢性發炎有關。

醫師魏士航表示，這項研究將英國生物樣本庫（UK Biobank）中的27500名成年人依睡眠品質分為「健康」、「中等」與「不佳」三組，再透過核磁共振（MRI）影像計算出「大腦預測年齡」，並與實際年齡相比，得到所謂的「大腦年齡差距（BAG）」。結果顯示，睡眠品質愈差，BAG就愈大，也就是大腦比實際年齡更老。

廣告 廣告

其中，睡眠中等者的BAG平均比健康睡眠者高出0.25個單位，而睡眠不佳者更飆到0.46個單位。也就是說，睡眠品質每下滑一級，大腦老化就會加劇；從中等惡化到不佳，負面影響幾乎翻倍。而這背後的其中一個中介原因，就是慢性發炎。

魏士航形容，長期睡不好，身體就像處於「微火慢燒」的狀態，雖然不像大火有立即危險，卻會持續侵蝕器官，而最敏感、最容易受影響的就是大腦。研究數據也顯示，在睡眠品質中等的人身上，大約6.81%的大腦老化可由發炎解釋；而在睡眠不佳的人當中，這個比例更高達10.42%。

造成身體發炎的因素很多，其中肥胖是不容忽視的主因。肥胖不僅會讓身體長期處於發炎狀態，還會進一步破壞睡眠品質。刊登於《Frontiers in Endocrinology》、追蹤近4萬人的大型研究就發現，肥胖者的睡眠流失速度，是正常體重者的5倍。換句話說，肥胖可能會同時加劇發炎，又讓人愈睡愈少，最終加重大腦老化風險，形成「愈胖愈睡不好、愈睡不好大腦老得更快」的惡性循環。

想要延緩大腦老化？魏士航建議，可以從以下五大方向著手：

規律睡眠：成人維持每天 7–9小時高品質睡眠，避免長期熬夜。 飲食調整：少吃高糖、高油脂、超加工食品，多攝取蔬菜、全穀與優質蛋白。 規律運動：每週適度進行有氧與肌力訓練，幫助控制體重並改善睡眠。 體重管理：肥胖會加重發炎、惡化睡眠品質，循序漸進減重能降低風險。 穩定代謝：血糖與體重彼此影響，維持穩定代謝才能避免發炎惡性循環。

若已出現肥胖或睡眠品質長期不佳的情況，魏士航提醒，務必尋求醫師協助，透過專業控糖與體重管理，才能真正降低發炎、守護大腦健康。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

化學兵才清消完！台中市政府今又闖養豬場 陳駿季怒轟「自走砲」

又見行動電源起火！航港局：不得託運或放行李箱

加油要快！明起汽、柴油各漲0.3元、0.2元