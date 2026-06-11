「睡不好」威脅健康和交通安全！調查：近半數人睡覺打鼾 醫籲1病要警惕

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】「疲勞駕駛」是常見的交通事故肇因之一，其中睡眠呼吸中止症患者因呼吸中斷、身體缺氧，一晚可能驚醒數次卻渾然不知，但睡眠品質已受干擾，導致患者白天常感精神不佳，進而增加車禍發生的風險。台灣睡眠醫學會莊立邦理事長表示，打鼾是睡眠呼吸中止症常見的警訊，根據最新調查顯示，近半數民眾有打鼾問題，更有近15%曾於開車或騎車時感到嗜睡，潛在的睡眠健康問題和公共安全威脅皆應受到關注。調查同時發現，逾8成有相關症狀的民眾不願意進行睡眠檢查，可見國人可能對此缺乏警覺。

全台「睡眠呼吸中止症」千人調查 揭近半數民眾有打鼾問題

台灣睡眠醫學會於今（2026）年3月進行「台灣睡眠呼吸中止症調查研究」，共蒐集1,006份有效樣本，範圍涵蓋全台22個縣市，並於近期發表調查結果。調查顯示，高達49.6%的受訪者有打鼾問題，換言之每兩人就有一人有此狀況。

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台灣睡眠醫學會蔡明劭秘書長說明，睡覺打鼾常被認為是睡得香，實際上也可能是睡眠呼吸中止症的警訊，睡眠呼吸中止症患者在晚上睡覺時，可能因呼吸道反覆塌陷或阻塞，導致呼吸暫停、血氧下降，造成夜間頻繁驚醒的狀況，嚴重時甚至可能出現數百次呼吸中斷。「這些人即使睡了一整晚，但因為睡眠品質不佳，就像一顆充不飽電的電池，隔天就容易感到疲憊。」

白天嗜睡恐影響交通安全 調查顯示民眾就醫意願低

長期的睡眠不足可能形成「睡眠負債」，使得這些人常在「電力不足」的狀態下勉強度日。蔡明劭秘書長表示，調查顯示，約30%的人在看電視、開車或搭車時不小心睡著，另有14%的民眾在開車或騎車時，感到非常想睡或差點睡著，不只威脅自身安全，更可能波及其他用路人。

不過，進一步分析顯示，有超過36.7%的受訪者自覺白天容易疲倦、想睡或注意力不集中，同時卻有68.7%自認睡眠品質良好，可見多數人可能對自身睡眠狀況缺乏警覺。與此同時，約有8成出現相關症狀的民眾不願意進行進一步的睡眠檢查或治療，曾因睡眠問題就醫者僅14%，推測國人可能對睡眠醫療存在抗拒感或缺乏就醫意識。

睡眠呼吸中止症共病多 肥胖者警惕代謝健康

蔡明劭秘書長指出，睡眠呼吸中止症除了干擾睡眠外，反覆睡眠中斷和缺氧狀況，長期下來可能影響全身健康，民眾應重視相關共病問題。目前已發現睡眠呼吸中止症患者罹患高血壓、腦中風、心臟病和失智症的風險較一般人高，他以高血壓為例說明，在未充分休息的狀況下，白天交感神經持續保持活躍狀態，可能因此導致血壓偏高。另外睡眠呼吸中止症更與肥胖更是高度相關，肥胖會加劇打鼾症狀，而睡眠不足又會影響代謝健康，可能導致食慾增加、體重持續上升，陷入惡性循環。

每小時呼吸中斷達48次 重度患者分享親身經歷

職能治療師「大陳老師」也在研究結果發表會上分享自身經驗指出，自己雖然身為醫療人員，卻長期忽略睡眠問題，直到妻子因為他嚴重的打鼾聲需戴耳機才能入睡，以及一次騎車等紅燈時差點睡著，才意識到需要就醫。接受睡眠檢測發現，他每小時呼吸中止高達48次，屬於重度睡眠呼吸中止症，同時腦部影像顯示，其大腦白質斑點比同齡者高出3倍，醫師評估可能與較高的阿茲海默症風險有關，經治療後目前睡眠狀況逐步恢復穩定。

蔡明劭秘書長表示，睡眠呼吸中止症不只影響自身，也可能影響枕邊人的睡眠品質。目前臨床可評估的治療選項多元，包括正壓呼吸器治療、體重控制、手術治療等，醫師會依據病因及嚴重程度提供個別建議，如有任何睡眠問題困擾，建議及早就醫安排睡眠檢測，找出相關病因、接受適當治療，以助守護整體健康。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=68769

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