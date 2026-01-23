睡不好、皮膚又鬧脾氣？小心那些看似還好卻默默消耗妳能量的「日常煩惱」！

（圖／取自p.__.gj IG）

有些狀況，說不上來哪裡真的出問題，卻會在每天的生活裡一點一滴消耗能量！像是明明早睡卻還是醒來很累、保養步驟沒少但肌膚狀態總是不穩，或是出門前總忍不住擔心身上氣味會不會影響他人。這些看似「還好」的小煩惱，久了其實比熬夜、加班更容易讓人感到疲乏，也讓女生在不知不覺中對自己變得沒那麼有耐心。

從肌膚狀況開始失序的人，往往最能理解這種消耗感！台灣植萃保養品牌 SANDIAN聖研，就是從反覆長痘與容貌焦慮出發，重新思考「清潔」這件事。品牌主打的「植萃芯肌」職人手工皂，採用橄欖油長時間浸泡紫草根，搭配冷製工法與近一年熟成期，讓清潔回到溫和、不刺激的節奏；實際使用在容易出油或反覆冒痘的部位時，不追求洗後的強烈清爽感，而是減少乾澀與不適，讓肌膚慢慢穩定下來。也因為全程手工、產量有限，每月僅開放100組販售，意外在網路累積高討論度！更特別的是，品牌還將保養延伸到心理層面，與多位臨床心理諮商師合作推出免費線上課程，陪伴使用者正視容貌焦慮，讓洗臉不只是清潔，而是一種讓自己安定下來的開始。

SANDIAN聖研「植萃芯肌」職人手工皂／680元（圖／品牌提供）

因創辦人深知肌膚問題帶來的容貌焦慮已讓太多人失去信心，聖研今年特別與多位臨床心理諮商師合作，開發14堂心靈管理的線上課程提供品牌用戶免費線上學習成長，希望建立能讓不安情緒穩定下來的一套心靈結構。（圖／品牌提供、擷取自品牌官網）

而另一種常被忽略、卻同樣消耗能量的，是對「氣味」的在意！可愛系香氛品牌Dalla，以「禮貌香」為概念推出親膚智慧體香噴霧，跳脫傳統體香產品只求掩蓋的做法，改從氣味本身著手，透過IPMP繖花醇、檸檬酸三乙酯與 Sinodor智能除臭分子組成的三重淨味科技，從抑制、阻斷到中和異味來源，讓體味維持自然乾淨，而不是被厚重香氣包覆。噴霧質地輕盈，一噴即乾、清爽不黏膩，敏感肌也能安心使用，無論是流汗後、長時間外出，或社交距離拉近的場合，都能減少那種「會不會被聞到」的心理負擔，讓人更自在地專注在當下。

Dalla體香噴霧30ml／480元（圖／品牌提供）

這次Dalla的體香噴霧共推出3種味道，分別是花香木質調的「白色畫廊」、玫瑰氣息的「初見玫瑰」和茶香木質調的「雪之木屋」，其實每款都是清新又好聞，不妨一次全帶以免有選擇障礙症！（圖／品牌提供）

至於「睡不好」這件事，很多時候不是身體不累，而是整個人還沒真正放鬆…高質感洗沐品牌SAWAA在2026情人節禮盒中，便將夜間洗沐與保養設計成一段完整的放鬆流程~「黑杉微光｜靜心安恬身體乳」加入氯化鎂、GABA與夜間修護因子，搭配森林木質調香氣，讓人在睡前逐漸降速；而「波光｜淨膚酵母沐浴露」則以高濃度酒釀酵母與海藻植萃，在清潔同時補水、減少洗後緊繃感。從洗澡到保養，把白天累積的雜訊慢慢卸下來，讓入睡變成順其自然，而不是再多一個需要努力完成的任務。

SAWAA微光洗沐組(內含黑杉微光｜靜心安恬身體乳500ml+波光｜淨膚酵母沐浴露500ml)／2,300元（圖／品牌提供）

情人節組合內還附贈2份品牌造型防水貼紙，讓女孩們可以自由發揮美感裝點妳的瓶身。（圖／品牌提供）





