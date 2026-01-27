睡不著就吃藥？精神科醫師提醒安眠藥這樣用才安全

影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。

鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 10 則留言