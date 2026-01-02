睡不著真磨人！先別吞安眠藥 醫曝按5穴位助眠 遠離老年失智風險

一睡不著就想吞顆安眠藥嗎？中醫師提醒為避免對藥物產生依賴，有5個助眠穴位，可以先試試看。

澄玥中醫診所醫師簡正倫指出，中醫治療失眠講求整體調理、標本兼治，不僅能解決睡不著的症狀，也能改善引起失眠的根本原因。

長期服用助眠藥物 恐有成癮後遺症

簡正倫說，一般人遇到失眠問題，通常首選西醫治療，雖然藥效迅速，但也伴隨著許多副作用。服用安眠藥可能出現頭暈、嗜睡、肌肉無力、口乾等身體反應，以及記憶力減退、注意力不集中、反應變慢等精神反應。

長期使用安眠藥可能導致依賴性與耐藥性，簡正倫說，當藥效逐漸減弱，停藥後可能出現焦慮、反彈性失眠、心悸、噁心等斷藥症狀。值得注意的是，也有相關研究指向長期使用安眠藥與老年失智風險也有關聯。

調理失眠與身心平衡 同時著力

相較之下，中醫調理失眠有許多優點。簡正倫表示，中藥多為天然草本，副作用通常比西藥輕微，不易成癮。中醫從體質入手，辨證論治，有針對性地處理根本問題，可連帶調理情緒、胃口、疲倦、月經等全身狀況，而非僅處理睡眠。

助眠5穴位

簡正倫強調，在中醫師的指導下，中藥以草本為主，可長期使用，調養體質。搭配針灸、穴道按摩等方法，多角度促進身心平衡，效果更加穩定持久。簡正倫建議，睡前可按摩手腕小指側的「神門穴」、小腿內側的「三陰交」、足背的「太衝穴」、面部的「印堂穴」、頸部的「安眠穴」等穴道。

失眠是多重因素造成 從習慣調整

生活方式的改變也至關重要。簡正倫提醒，盡量要固定作息，睡前不吃太飽（宵夜），不滑手機，練習情緒放鬆、肌肉放鬆。希望一夜好眠的美夢，不再是遙不可及。

◎ 圖片來源／健康2.0資料照．達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／簡正倫中醫師

