睡不著睡不好 其實是缺鎂
記者湯朝村∕嘉義報導
「最近怎麼都睡不著，但也說不上哪裡不舒服」，或「每天準時上床，卻半夜醒來好幾次」。這樣的狀況，你是否也很熟悉？基因醫師張家銘透過社群網站貼文表示，許多人以為是壓力太大或焦慮作祟，其實，有時候真正的兇手，是身體裡默默流失的一種礦物質─鎂（Magnesium）。
張家銘說，鎂並非新潮營養品，而是人體內僅次於鈣的「第二大礦物質」，參與超過300種生化反應，負責調節神經穩定、肌肉放鬆、能量代謝與生理時鐘。若缺乏鎂，睡眠品質會下降、白天專注力減弱，甚至可能出現焦慮、心悸、抽筋等問題。
《Nature and Science of Sleep》期刊2025年的研究指出，鎂對睡眠品質的影響遠超過想像。當體內鎂不足，神經系統會過度興奮、肌肉放鬆困難，連大腦的生理時鐘都可能失調。相反地，充足的鎂能幫助神經「踩煞車」，抑制讓人清醒的穀氨酸（Glutamate），並促進穩定情緒的GABA分泌，使身體順利從白天的「戰鬥模式」轉入夜晚的「修復模式」。
研究也發現，補充鎂可延長深層睡眠（慢波睡眠）時間，讓腦細胞進行修復與記憶整理，真正達到「睡得沉、睡得好」。但臨床上，許多人其實長期處於「低鎂狀態」卻渾然不覺。現代人高壓生活、愛喝咖啡、精緻飲食、常熬夜或愛喝手搖飲，都會加速鎂的流失。再加上老年人、腸胃吸收不良者、或長期服用利尿劑者，鎂攝取與吸收效率更差，容易惡化成失眠與焦慮的惡性循環。
醫師說，想要補鎂，不妨先從飲食著手：深綠色蔬菜、堅果、南瓜子、香蕉、燕麥與黑巧克力都是天然鎂來源。若平時咖啡、茶或酒精攝取過多，更應特別留意營養平衡。睡前也可建立放鬆儀式，如泡腳、冥想或聽輕音樂，避免滑手機或看刺激影集，讓副交感神經能夠啟動，鎂才「聽得見」身體的休息信號。
張家銘醫師提醒「當你明明很累卻睡不著，別急著用安眠藥壓下去，也別再怪意志力不夠。或許，身體只是缺了一點鎂」。
