睡不著試試看「478呼吸法」！專家曝眉角 4循環即入睡

睡不著怎麼辦？網友在社群指出，無論嘗試放空、數羊、冥想都難以幫助入睡，其中一名網友推薦「4－7－8睡前呼吸法」，首先吸氣4秒，接著憋氣7秒，最後再吐氣8秒，依呼吸模式重複4次以上竟真的睡著，相當神奇。

一名網友推薦「4－7－8睡前呼吸法」，而許多網友嘗試後，紛紛表示「昨天做了一整個晚上！對於焦慮的人超有用」、「這真的非常有用」，事實上，該呼吸法最初由美國哈佛醫學博士安德魯．威爾（Andrew Weil）所發現。

研究指出，「4－7－8呼吸法」重點在於「呼吸時間的比例」，初階的版本為鼻子吸氣4秒、憋氣7秒鐘、嘴巴吐氣8秒鐘，不過威爾表示，「如果憋氣對你來說很困難，你可以縮短時間，但是吸氣、吐氣的時間也同樣需要縮短」，透過持續練習與習慣呼吸比例，便可以放慢呼吸速度，讓呼吸越來越深。

而在「深呼吸」前，可以先坐直、並將背部挺直，讓舌尖靠在上門牙後面，並於呼吸的過程中保持舌頭抵住牙齦，用鼻子吸氣，而吐氣時舌頭應維持不動，若感到吐氣有些困難，可以微微嘟嘴；進行呼吸時，則應完全使用嘴巴呼氣、發出吐氣聲，首先以鼻子靜靜地吸氣4秒，憋氣7秒，再以嘴呼氣8秒。

不過威爾表示，首次練習呼吸法時，不建議超過4次，若練習時感到頭暈，則可以放慢呼吸速度，而每天2次，維持1個月後，睡眠品質就能獲得明顯改善；哈佛大學醫學出版社資料顯示，「深呼吸」能增加橫膈膜運動範圍，讓深處肺部也能獲得足夠氧氣，並與二氧化碳交換，進而穩定血壓、減緩心跳、放鬆肌肉，減輕焦慮感幫助入睡。



