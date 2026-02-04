睡不醒…土城女童家中離奇亡 校方不捨：她從1年級就是模範生

2026年2月3日，新北市土城區發生一家七口一氧化碳中毒送醫；前一天，同戶人家才一名11歲女童離奇死亡，員警拉起封鎖線調查。讀者提供



新北市土城區2日發生悲劇，一名11歲女童口吐白沫，腹部腫脹，倒臥臥室死亡，14小時後其餘家人也因身體不適送醫，警消初步研判是熱水器燃燒不完全，導致一家7口一氧化碳中毒。女童的學校難過地說，女童是班上的模範生，曾參加全市朗讀比賽，表現優異，如今發生意外讓人不捨。

家人她在睡 進房查看已無生命跡象

正值寒假，土城區延和路一處住宅，就讀五年級的女童2日遲遲未踏出房門，家屬下午2時許進房查看，發現她叫不醒，已經沒有生命跡象，警消到場後也看見身體出現屍斑，判斷她已死亡一段時間。

3日凌晨4時許，同屋的7名家人陸續感覺頭暈，身體不適，全數送醫後無生命危險。警消入屋內檢測，發現現場一氧化碳濃度過高，研判是裝在後陽台的熱水器燃燒不完全，室內通風不良，研判當時一氧化碳濃度更高。

對於女童遺體相驗，法醫說明，遺體的腹部腫脹，口吐白沫，屍斑與血液呈現輕微桃紅色，確實符合一氧化碳中毒特徵。依據女童住家格局，其臥室位置離熱水器最近，被列死因重要因素。

此外，檢方已抽取女童血液樣本進行檢驗，將進一步檢測確認確切死因。

朗讀比賽兩度奪冠 模範生離世全校震驚

女童不幸離世的消息傳回學校，校方表示她從一年級就是班上模範生，成績優異，也有語言天賦，連續兩年校內台語朗讀比賽得了第一名，也曾代表學校參加全市比賽，突如其來惡耗讓學校很不捨，已啟動關懷機制，提供師生心理輔導。

