睡不飽真的會早死！研究證實：每天7小時是底線 醫曝「6地雷」千萬別踩

睡眠不足真的會早死！研究證實：每天睡7小時是最低門檻。示意圖／取自pixabay

許多上班族、媽媽都習慣熬夜，因為「晚間時光」是他們唯一的自由和小確幸。不過，腦神經科學博士鄭淳予醫師近日指出，最新研究顯示，想要活得長久，「睡滿7小時」比飲食和運動更加重要，他提醒，時間一到就該上床休息，放下所有事情，睡好覺應該是每天最優先的任務，同時點出「6大失眠地雷」。

鄭淳予引述奧勒岡健康與科學大學研究團隊於12月發表在《SLEEP Advances》的最新大型研究，分析全美3141個縣、橫跨2019年至2025年的龐大數據，更新外界對「長壽關鍵因素」的認知。研究結果顯示，睡眠不足與壽命減短具有高度關聯。

當一個地區每晚睡眠少於7小時的人口比例越高，該地區的平均預期壽命就越短。進一步分析發現，睡眠不足是僅次於吸菸的第二大壽命縮短預測因子，其負面影響甚至超過飲食不均、缺乏運動與社交弱化。這也意味著，即使嚴格控制飲食、勤於運動，若長期只睡5至6小時，壽命風險仍可能高於睡眠充足者。

研究同時指出，「7小時」是關鍵門檻。根據美國疾病管制與預防中心與美國睡眠醫學學會的定義，成人每晚建議睡眠時間為7至9小時，少於7小時即屬睡眠不足，而目前全美已有超過三分之一成年人長期睡眠不足。

針對常見迷思，鄭淳予強調，「年紀大了不需要睡那麼多」是錯誤觀念，無論年齡高低，成年人都應每晚睡滿7小時以上。老年人常見的睡眠變淺、變碎，並不代表不需要睡眠，反而睡眠不足會增加失智、心血管疾病、跌倒與免疫力下降等風險。他也常提醒年長病人，「年紀大更要顧好睡眠，這是防失智最便宜的藥。」

鄭淳予醫師表示，想要活得長久，「睡滿7小時」比飲食和運動更加重要。圖／鄭淳予臉書

至於「睡得少比較健康」的說法，鄭淳予直言這是相當危險的迷思。研究數據顯示，長期睡眠不足不僅縮短壽命，也會提高慢性病風險。他在門診中觀察到，不少病人在開始規律睡滿7小時後，腦霧、頭痛改善，白天精神變好，情緒也更加穩定。

鄭淳予醫師呼籲，民眾不要再慣性犧牲睡眠，上床時間一到就應放下所有事情，避免以工作或娛樂為由熬夜。他也提醒，「平日熬夜、週末補眠」無法真正償還睡眠債，反而可能打亂生理時鐘。與其偶爾補眠，不如每天規律睡飽，因為真正被犧牲的，往往是長期的健康與壽命。

此外，他更分享6個造成睡不好的地雷：

睡前辣、甜、酒精、奶製品（乳糖不耐的人）。 晚餐過晚、湯水過多、油膩食物。 睡前過量運動。 和毛小孩共眠不適用每個人。 睡前回LINE、Email、開電視手機睡。 午睡過長、週末大補眠。



