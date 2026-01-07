睡不飽、情緒遲鈍恐是大腦發炎警訊！失智風險悄悄上升

大腦發炎不像一般發炎會出現紅腫熱痛，而是以低度慢性方式呈現，包括記憶需要較長時間回想、情緒反應變慢、專注力難以集中，以及怎麼睡都無法消除的疲累感。

大腦發炎不像一般發炎會出現紅腫熱痛，而是以低度慢性方式呈現。（示意圖／Pixabay）

台北榮總遺傳優生學科主治醫師張家銘指出，近年研究發現大腦神經元本身具有免疫感測系統，稱為發炎小體。當神經元感受到環境不安全時，這套系統就會啟動。他表示，缺氧、熬夜、長期壓力、血糖波動、能量不穩定等生活中常見狀態，在分子層級都會造成離子失衡、粒線體負荷過重，讓大腦一天天被推進警戒狀態。

張家銘指出，大腦發炎最常見的表現是恢復力明顯變差。許多人反映睡醒仍感到疲累，以前熬夜隔天還能撐，現在生活節奏一亂就需要好幾天才能調整回來。在分子層級，這代表神經元內的粒線體已負荷過重，能量一不穩定細胞就會發出危險訊號，發炎小體自然被喚醒。

許多人反映睡醒仍感到疲累，以前熬夜隔天還能撐，現在生活節奏一亂就需要好幾天才能調整回來。（圖／Photo AC）

第二種表現是對壓力與刺激越來越沒耐性。張家銘表示，有些人會困惑為何以前很有耐心，現在卻一點小事就覺得煩躁。研究顯示，鉀離子、鈣離子、三磷酸腺苷是神經元啟動發炎反應的重要訊號，當生活刺激太密集太急促，神經元會將這些變化解讀成威脅，免疫反應自然跟上。

第三種表現是腦霧常與腸道問題一起出現。張家銘在臨床上常看到腦霧、疲勞、情緒低落同時合併腸道不穩定的情況。他解釋，研究指出神經元會透過外泌體將發炎相關訊號送到全身，腸道的免疫狀態也會反過來影響大腦。

張家銘強調，大腦長期發炎短期會影響清醒感、專注力、情緒穩定度和睡眠品質。長期來看，研究發現發炎小體內的關鍵蛋白會與錯誤摺疊的蛋白黏在一起，像是類澱粉蛋白與tau蛋白。這樣的循環一旦形成，發炎就很難完全關閉，神經退化風險也會慢慢上升。

固定時間入睡起床比週末補眠重要，因為粒線體修復、抗氧化反應、發炎小體的關閉都需要可預期的節律。（示意圖／Pexels）

針對如何讓大腦降溫，張家銘認為真正的重點不是壓制發炎，而是讓大腦回到恆定狀態。他建議固定時間入睡起床比週末補眠重要，因為粒線體修復、抗氧化反應、發炎小體的關閉都需要可預期的節律。其次要讓代謝能量不要忽高忽低，血糖大幅起伏、長時間空腹再暴食、咖啡撐一整天，在分子層級都是很強的能量壓力。

張家銘總結，大腦的恆定不是什麼都不做，而是讓生活的節奏慢到神經元來得及修復、穩到免疫系統不用緊張。當這個狀態回來了，發炎小體自然會退到待機，失智風險也會慢慢往後退。

