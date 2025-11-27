睡了也碎了！旅館天花板崩落 房客「慘遭砸傷」

桃園一間旅館有房客躺在床上正要休息，卻聽到天花板傳出怪聲，天花板突然砸下來。（圖／東森新聞）





桃園一間旅館有房客躺在床上正要休息，卻聽到天花板傳出怪聲，天花板突然砸下來，好在他當時緊急護住頭部，不過手和肩膀都受到擦挫傷，讓他嚇壞，對此旅館則表示，可能是因為房屋構造老舊才會發生這起意外，事後也已經對房客進行補償。

旅館房間內，抬頭一看天花板上超大破洞，赫然醒目，再往下一看，床上以及地板到處都是崩落的大片水泥板，一旁還有許多碎石噴飛四散，整間房內一片狼藉，崩落的天花板甚至砸傷前來留宿的旅客，只見一道道傷痕布滿男子手肘、手臂及肩膀，老婆看在眼裡疼在心裡，氣的發文控訴，26號老公出差入住桃園中壢中山東路某間旅館，當晚11時躺在床上，正準備要休息時突然聽見天花板有怪聲，起初還以為是樓上住客的東西掉了，卻沒想到過不久天花板突然間重重砸落，所幸男子當下迅速用手護住頭部，只有受到擦挫傷，睡覺睡一睡差點連命都沒了，若是砸到頭部，傷勢恐怕不堪設想。

這家旅館就位在桃園中壢，GOOGLE評論這間三星級旅館，評價高達4.6顆星，這回有房客遭到砸傷情形，當事旅館則回應在第一時間就已經提供協助。

當事旅館：「我們第一時間就有請客人，有沒有需要什麼協助，問他要不要叫救護車看醫生，客人是說不用，很晚了他想睡覺，我們就先協助換房。」

當下男子沒有就醫，但旅館也提供醫藥箱，讓男子能先清理傷口，除此之外原本一晚房價1480，也打九折變成1343元。

當事旅館：「隔天早上退房的時候我們再跟客人鞠躬道歉，也包了一個賠償性的紅包給他，客人的反應是都還可以接受，我們也有請客人去看醫生，後續有什麼問題可以跟我們們連絡，我們都會負責到底。」

只是這天花板到底為何會砸落，旅館則表示疑似是因為構造老舊，後續也將進行全面檢修，不過再多的道歉，恐怕都已經讓旅客對旅館的印象大打折扣。

