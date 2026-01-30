睡了別人女友卻免汰除！海軍中士「翻案成功」原因曝…檢舉人不是配偶

記者洪正達／高雄報導

海軍黃姓上士副班長昔日因不倫戀遭記2大過被列汰除，但黃男認為處分過重上訴力求撤銷，案經高高行調查後，認為黃男任內表現良好，加上檢舉人並非對方配偶或本人，以及人評會未經詳細討論，因此判決原處分撤銷。

判決指出，黃男擔任海軍中和艦上士副班長，沒想到卻與周姓女子發生不倫戀遭對方男友檢舉，後續經過151艦隊調查屬實後，認為黃男情節重大，因此依陸海空軍懲罰法將他記2大過懲處並列入汰除名單；但黃男不滿，與周女交往到理性分手期間，考績分別為甲等、優、甲上等，公私領域均無脫序影響部隊，也並無濫用軍人身分、權限或是影響紀律，處分2大過違反比例原則。

案經高高行調查後，認為人評會並未將黃男違失情節與3年內發生過的相似案件討論、審酌，另依國軍人員違反「性別分際」懲罰基準參考表，對於不當男女關係定義需打「重度」，才會建議「大過1次至大過2次並檢討不適服汰除、撤職」，不過黃男在接受調查時坦承不諱，但也與周女和平分手，再加上檢舉人非其配偶或本人，認為軍方處分過重，因此將該案發回裁量，全案可上訴。

