睡了女婿的妃子！劉邦「意外寵幸」留龍種，結果生下一子堪稱奇葩

劉邦經過女婿的封地，寵幸女婿的妃子，結果妃子生下一子堪稱奇葩。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

「劉邦子嗣」中命運最離奇、性格最狂暴的一位，非淮南王劉長莫屬。史書記載，他不僅敢在京城當街格殺朝廷重臣，甚至當眾對皇帝無禮，最終竟落得餓死流放途中的慘況。而這場悲劇的源頭，全因漢高祖劉邦當年一次途經女婿封地時，一場極度尷尬的「意外寵幸」。

【女婿獻妃侍寢 劉邦一夜情竟留龍種】

故事回溯至漢高祖八年，劉邦在討伐叛軍途中路經趙國。女婿趙王張敖為了討好岳父，竟將自己後宮的趙美人獻出侍寢。劉邦並未拒絕，未料這一夜風流竟讓趙美人懷上身孕。這身分極其尷尬：她是趙王的妃嬪，卻懷了皇帝的骨肉，導致她身分無所歸屬，只能尷尬地被安置在宮外。

【求救呂后遭冷處理 母親獄中自盡斷魂】

隨後趙國爆發謀反案，趙美人受牽連入獄，她在獄中急喊「懷有皇子」求救。其弟轉而求助於闢陽侯審食其，希望能透過呂后保命，沒想到卻觸動了呂后的妒火。在求救無門的情況下，趙美人在獄中生下劉長後，隨即絕望自盡。直到嬰兒被抱到劉邦面前，皇帝才驚覺事態嚴重，將劉長交由呂后撫養，但這場喪母之痛已深埋下禍根。

【呂后身邊長大 性格暴戾當眾辱帝】

劉長雖在呂后身邊平安長大，但在漢文帝即位後，他的驕橫程度全面失控。他不守國法、擅改律令，進京時竟敢與皇帝同車，還大剌剌直呼皇帝「大兄」。更狂的是，他為了報母仇，竟親手格殺當年見死不救的審食其。當時漢文帝念及手足之情多加縱容，卻也讓他更加目中無人。

【謀反未成遭流放 力能扛鼎皇子竟餓死】

最終，劉長因行為越界被控謀反。儘管證據荒謬，但朝廷已決心剷除這枚定時炸彈。漢文帝不忍處死親弟，下令廢除其王位並流放蜀地。諷刺的是，押解官員因畏懼其威嚴而不敢拆封送食，這位曾經力能扛鼎、威震一方的皇子，竟在囚車中絕食而亡，年僅二十八歲。

【荒唐情緣起點 埋下漢初最悲劇人生】

回顧劉長的一生，其乖張性格並非偶然，而是從出生起就背負著錯位的身分與母亡的仇恨。劉邦當年在女婿封地的一場風流，看似無心，卻意外造就了漢初最奇葩且失序的皇子人生。這段歷史不僅是後宮的桃色談資，更是強權政治下，一個靈魂被扭曲後的悲鳴。

