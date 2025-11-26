睡人夫當小三、她理直氣壯怒嗆：沒離婚不算侵權！人妻怒告…法官給答案

記者陳弘逸／高雄報導

小三偷吃已婚人夫，坦承發生性行為，主張夫妻沒離婚，並沒造成配偶權損害。（示意圖／PIXABAY）

高雄人妻小花（化名）7年前結婚，未料，婚後3年，就發現丈夫大壯（化名）外遇跟女居服督導阿芬（化名）偷情，小花憤而提告求償100萬。小花主張，她的行為並沒有導致夫妻離婚，沒造成配偶權損害。法官認為，雙方曾發生數次性行為，兩人行為，已逾越合宜社交分際，足以破壞家庭共同生活互信基礎，審理後，判小三應賠償45萬元。

判決指出，女子小花（化名）2018年9月27日跟男子大壯（化名）結婚，婚後3年，竟發現丈夫跟小三阿芬（化名）偷情，還發生多次性行為；導致正宮精神上受有莫大痛苦，憤而提告求償100萬元。

阿芬則認為，小花並沒有跟大壯離婚，並沒造成配偶權損害，因此聲請駁回，主張免賠。

綜合相關證據，小三阿芬坦承跟人夫大壯交往2年，還曾發生數次性行為，兩人行為，已逾越合宜社交分際，足以破壞家庭共同生活互信基礎。

法官審酌，元配小花高職畢業、從事餐飲業、薪水以時薪190元計算；小三阿芬專科畢業、從事居服督導，月薪約3萬元，依侵害型態、對婚姻圓滿、幸福破壞程度，判賠45萬元慰撫金，可上訴。

