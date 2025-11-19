睡人夫遭「仙人跳」逼簽百萬本票 《五燈獎》女歌手曾噁收液體海報！昔衰事全曝光

戴梅君遭高中前男友設局仙人跳，告上法院，過去衰事也跟著曝光。（翻攝戴梅君粉絲團專頁）

44歲台語歌手戴梅君爆出遭舊愛設局「仙人跳」，被迫簽下百萬元和解書與本票，針對事件戴梅君經紀人坦言確有此事，如今昔收「噁心海報」與遭粉絲私訊騷擾衰事也跟著曝光。

曾參與《五燈獎》的台語歌手戴梅君，去年與高中前男友相約赴墾丁出遊，入住同一間飯店客房，卻沒想到深夜遭對方的王姓前妻率眾衝入「捉姦」，設局仙人跳，被迫簽下百萬元和解書與本票，稍早戴梅君經紀人坦言確有此事，低調回應「梅君心情沒受影響，謝謝關心。」

廣告 廣告

事實上，戴梅君過去也曾遭遇極為驚悚的恐怖歌迷騷擾，當年收到匿名包裹，怎料，一打開竟發現裡面是一捆沾有精液的海報，嚇得她趕緊丟掉包裹。除此之外，戴梅君也曾收到歌迷私訊騷擾，留言寫明「我知道你家在哪、車號幾號」，嚇得她火速封鎖該名歌迷。如今又遭設局仙人跳，捲入官司糾紛，可說是衰事不斷。

根據判決指出，苗栗地院審理後，認定王女無法提出任何證據證明戴梅君有侵害配偶權或不當親密行為，且採信戴梅君是因「受脅迫」而被迫簽署和解書，最終判決王女敗訴，全案仍可上訴。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

約9人到學校野戰拍片「新北男警身分曝光」 背景被認出！校方急報警護校譽

返台養傷變惡鄰／議員揭「挾怨報復內幕」 楊宗緯PO好鄰居對話證據反擊

「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐