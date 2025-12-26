睡個暖覺，醒來卻進急診！電熱毯沒關被「煮熟」、糖友禁用「這物」…冬季三寶使用錯誤，比寒冬致命





「冬天，最暖的三樣東西，也最容易把你送進急診！」

電暖器、熱電毯、暖暖包 ：它們的使命本來是讓你「不再抖」。但只要使用方式錯一點點，身體會給你一個「過熱、低溫灼傷、缺氧」的冬季的身體傷害。

醫療研究也早就發現：冬季火災、低溫燒燙傷、以及高齡者的夜間猝死，有不少都和「取暖方式」脫不了關係……

1、電暖器

最溫柔的，常常也是最危險的。

你以為電暖器只會讓房間變暖？其實，它還會「偷走你的氧氣」。

電暖器一旦持續運作、房間通風差，會造成：

● 氧氣濃度下降 ● 二氧化碳累積 ● 皮膚水分蒸發、血管擴張 ● 睡眠中血壓下降 → 可能誘發心血管事件

為什麼冬天更致命？

人體冷到熱之間的循環調節本來就吃重，一旦心臟要同時面對「冷刺激」＋「血管擴張過度」，有機會誘發心肌缺血。

多篇研究報告指出，冬季使用「燃燒式加熱設備」（如煤油暖爐、燃氣暖氣）時，若通風不足，一氧化碳（CO）累積可能導致中毒！

研究發現因室內加熱來源，而導致身體的頭痛、一氧化碳（CO ）驗出的COHb 濃度，高出了平常的 10%！

研究指出冬季室內取暖設備造成的火災與低氧風險，對高齡者特別明顯。

2、熱電毯

溫溫的，卻能把你悶到出事。

熱電毯最常犯的錯誤用法，就是──整晚墊在身體底下。

人體皮膚若長時間接觸43~47°C的低溫熱源，表皮雖然不會痛到跳起來，但深層組織會被「慢慢煮熟」。

醫學界把這叫做：低溫燙傷（低溫 burn）。

研究發現：

● 即使43°C的熱源，只要接觸超過6小時，就能造成深度皮膚損傷。

● 熱傷害不只是「溫度」高低，還與「接觸時間」密切相關」 的概念。

● 例如44°C長時間（數小時）暴露可造成慢性燙傷，對於熱電毯等現代取暖設備的安全性判斷尤為重要。

冬季急診常見的畫面：腿上一塊紅、黑、硬的皮膚，問病人怎麼燙到的？ 他會說：「我睡覺時蓋著熱毯醒來就這樣了…」──沒有痛感，是因為熱度太低，神經訊號不會立刻跳起。

3、暖暖包

不是危險，是你使用方式太危險

暖暖包其實是「無聲小炸彈」：它不會突然爆開，但會在你不知不覺中，把肌膚局部加熱到遠超你想像的程度。

最新研究統整顯示：

● 在低電力設定下，電熱墊經長時間（12~20小時）接觸也能造成燙傷，支持「即便熱度不高，長時間接觸也能致傷」的概念。

● 低溫燙傷有高達30~60%與暖暖包或熱敷用品相關。

● 多數患者未感到疼痛，發現時可能已是二度燙傷。

● 受傷部位主要在下肢和腳部，其他部位包括了腹部、骨盆、臀部、會陰和上肢。

暖暖包危險的瞬間包括：

● 放在貼身衣物內 ● 疲倦、睡著、喝酒後使用 ● 小腿、腳踝循環差的位置長時間貼著 ● 高齡者、糖尿病患者（神經較遲鈍）

暖暖包燙傷最恐怖的不是「痛」，而是痛覺被延遲，等你發現，皮膚底層已經全面壞死。

冬天要守的三條「熱防線」

1、電暖器：開暖必開窗（至少留縫）

● 保持空氣流動，避免缺氧與CO₂累積。

● 臥室用電暖器 → 建議使用「定時」與「過熱自動斷電」。

2、熱電毯：睡前關，睡覺不用

● 只用來「預熱床鋪」。

● 睡覺時請關掉並移開，避免身體壓著高溫。

3、暖暖包：穿隔熱衣物、避免直接接觸皮膚

● 不要放在襪子內側、不要放在皮膚上睡覺。

● 糖尿病／周邊神經病變者：暖暖包=禁用品。

最後再提醒

冬天讓人出事的，從來不是寒冷，而是那些「讓你變暖的方法」。

真正的保暖，是讓身體保持安全的溫度，而不是冒險的溫度。

