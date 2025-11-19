睡到流口水 恐是脾腎虛警訊

一覺醒來，枕頭有滿滿口水味；坐車睡著嘴巴張很大，嘴角還流口水，超級尷尬。中醫師梁世瀅表示，身體水分都是通過五臟六腑來調節，睡覺流口水看似小問題，其實反映了身體「津液運行」出了狀況。唾液會不自主溢出口，除了過度疲勞引起，也可能是身體出現「脾虛」或「脾胃虛弱」的警訊。

32歲張小姐，平常工作忙碌，常外食又愛喝手搖飲。最近發現每天早上起床枕頭都濕一大片，且食欲變差，吃一點東西就脹氣，大便也黏在馬桶上。梁世瀅觀察她的氣色、舌苔，屬於「脾虛濕盛」證型，建議服用四君子湯合茯苓、薏苡仁，並減少飲用冰冷飲料，一個月後，她流口水明顯減少，精神變好。

廣告 廣告

梁世瀅指出，口水屬於「津液」的一種，正常情況下應該由脾胃運化、腎氣固攝，被吸收或分布到全身，不應該在睡覺時無意識地從嘴角流出來。如果睡覺時口水容易從嘴角流出，應檢查是鼻過敏、吞嚥能力、睡眠呼吸中止症等問題，或確認是否是體質因素，若睡眠中唾液過多者，多屬於「濕熱內蘊」所致。

造成睡覺流口水的常見原因有三大類：脾虛濕盛型、腎陽虛型、陰虛內熱型。梁世瀅表示，不同體質有不同的原因，找到根本病因、對症調理，流口水的問題就能大幅改善，枕頭寢具也不再充滿口水臭味。

1.脾虛濕盛型

最常見的類型，脾是中醫裡「運化水濕」的主角，脾虛就是脾的功能差了，水分沒辦法好好代謝，就會變成「濕氣」，時間久了就容易變成涎液往外流。這種體質常見於長期外食族、久坐不動、喝水太多、常吃冰冷食物，建議日常飲食可攝取四神湯、淮山茯苓湯，避免冰品與甜食等。

2.腎陽虛型

常見於年長者，腎在中醫裡有「固攝」的功能，即「收住水分」。當腎陽不足，就像閥門壞掉，控制不住水，口水也容易睡覺時慢慢流出來。這種體質常見於更年期後女性、久病體虛者、熬夜工作族，建議可多吃溫補食材如黑豆、枸杞、杜仲豬腰湯，避免過度勞累與熬夜。

3.陰虛內熱型

當身體「陰液」不足，就會出現虛火，也可能讓津液亂跑。雖然不是真的發燒，卻有口乾舌燥、睡不好、煩躁燥熱的症狀，也可能會流口水，尤其是入睡初期，或半夜醒來後發現枕頭濕了。常見工作壓力大者、晚睡者、常吃補品但沒調陰的人，建議可喝百合蓮子湯、麥冬茶，避免吃炸物、辣食。

【看原文連結】

更多udn報導

38歲自封「台大學霸」徵女友 不滿質疑舌戰網友

拆拆拆…北捷優化車廂挨轟 網友怒：意圖使人摔倒

在台「綠燈」喊「藍燈」被糾正 大阪女曝原因

胡瓜錄「綜藝大集合」誤觸胸部 籃籃打破沉默發聲了！