睡前在被窩滑手機，糖尿病風險增67%！醫揭「夜間亮光」影響血糖代謝

天氣轉涼，很多人喜歡洗完澡後，鑽進被窩滑手機、追劇，一不小心沒關燈就睡著，小心夜間亮光影響，恐增加罹患糖尿病的機率。醫師指出，研究顯示，手機裡的藍光會刺激眼睛，使褪黑激素分泌量減少，長期在亮光環境中入睡，罹患第2型糖尿病的風險最高可能增加 67%。











只是在被窩滑手機，有這麼嚴重嗎？初日診所家庭醫學專科醫師魏士航表示，這項刊登於《柳葉刀區域健康—歐洲》（The Lancet Regional Health – Europe）的研究，由英國生物樣本庫蒐集近8.5萬名受試者、追蹤長達近8年。

研究團隊以光感測器記錄受試者夜間光線暴露量，結果發現，若長期於於夜間暴露在光線下越多，罹患第2型糖尿病的風險越高。若與在完全黑暗環境下睡眠的人相比，暴露在最亮光線環境的族群，第2型糖尿病風險更是整整高出整整67%。





夜間亮光影響血糖代謝



魏士航說明，夜晚的人造光（Light At Night），包含手機、平板、電視螢幕光及室內照明與路燈光污染等，會干擾體內的生理時鐘，抑制褪黑激素分泌，讓身體無法進入休息狀態，進而影響胰島素敏感性與血糖代謝。如果又習慣晚睡或睡眠時間不固定，身體長期在半休息、半清醒的代謝狀態中運作，糖尿病風險自然提高。

許多人以為控制飲食與運動就能穩定血糖，但夜間光線干擾也是「隱藏的破口」。魏士航指出，當身體的晝夜節律被打亂，不僅會睡不好，還會影響白天精神與食慾，讓人更容易攝取過多熱量，導致體重上升與代謝惡化。良好的睡眠與環境光線管理，應與飲食和運動並重，才能真正維持血糖穩定。





4招落實正常作息減少疾病風險



想讓打亂的生理時鐘重新回到健康作息，魏士航建議可從下列4個方向調整：

營造適合的睡眠環境： 保持臥室黑暗，必要時使用遮光窗簾或眼罩，並確保室溫舒適，有助於褪黑激素正常分泌與深層睡眠。

控管電子產品使用時機： 睡前1小時盡量遠離手機、平板或電腦等螢幕，減少藍光暴露。若無法避免，可開啟夜間模式或使用藍光濾鏡眼鏡，以降低對大腦的刺激與對入睡的干擾。

提升白天的光照與活動量： 白天多接觸自然光、保持規律運動，除了能幫助生理時鐘「重新校準」，也可促進能量代謝，有助改善夜間睡眠品質。

調整飲食節奏與內容：白天攝取足夠蔬菜與蛋白質，避免高油、高糖、高脂食物，穩定血糖曲線。睡前2～3小時不進食，減少夜間代謝負擔。

魏士航提醒，當燈光暗下，身體的修復才真正開始。若在改善飲食與作息後，仍持續出現入睡困難、晨起口渴、疲倦或體重上升的情況，就建議進一步到醫療院所進行代謝檢查，找出血糖與睡眠節律失衡的根本原因，及早擬定治療方向。

