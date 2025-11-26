睡前在被窩滑手機，糖尿病風險增67%！醫揭「夜間亮光」影響血糖代謝
天氣轉涼，很多人喜歡洗完澡後，鑽進被窩滑手機、追劇，一不小心沒關燈就睡著，小心夜間亮光影響，恐增加罹患糖尿病的機率。醫師指出，研究顯示，手機裡的藍光會刺激眼睛，使褪黑激素分泌量減少，長期在亮光環境中入睡，罹患第2型糖尿病的風險最高可能增加 67%。
只是在被窩滑手機，有這麼嚴重嗎？初日診所家庭醫學專科醫師魏士航表示，這項刊登於《柳葉刀區域健康—歐洲》（The Lancet Regional Health – Europe）的研究，由英國生物樣本庫蒐集近8.5萬名受試者、追蹤長達近8年。
研究團隊以光感測器記錄受試者夜間光線暴露量，結果發現，若長期於於夜間暴露在光線下越多，罹患第2型糖尿病的風險越高。若與在完全黑暗環境下睡眠的人相比，暴露在最亮光線環境的族群，第2型糖尿病風險更是整整高出整整67%。
夜間亮光影響血糖代謝
魏士航說明，夜晚的人造光（Light At Night），包含手機、平板、電視螢幕光及室內照明與路燈光污染等，會干擾體內的生理時鐘，抑制褪黑激素分泌，讓身體無法進入休息狀態，進而影響胰島素敏感性與血糖代謝。如果又習慣晚睡或睡眠時間不固定，身體長期在半休息、半清醒的代謝狀態中運作，糖尿病風險自然提高。
許多人以為控制飲食與運動就能穩定血糖，但夜間光線干擾也是「隱藏的破口」。魏士航指出，當身體的晝夜節律被打亂，不僅會睡不好，還會影響白天精神與食慾，讓人更容易攝取過多熱量，導致體重上升與代謝惡化。良好的睡眠與環境光線管理，應與飲食和運動並重，才能真正維持血糖穩定。
4招落實正常作息減少疾病風險
想讓打亂的生理時鐘重新回到健康作息，魏士航建議可從下列4個方向調整：
營造適合的睡眠環境：保持臥室黑暗，必要時使用遮光窗簾或眼罩，並確保室溫舒適，有助於褪黑激素正常分泌與深層睡眠。
控管電子產品使用時機：睡前1小時盡量遠離手機、平板或電腦等螢幕，減少藍光暴露。若無法避免，可開啟夜間模式或使用藍光濾鏡眼鏡，以降低對大腦的刺激與對入睡的干擾。
提升白天的光照與活動量：白天多接觸自然光、保持規律運動，除了能幫助生理時鐘「重新校準」，也可促進能量代謝，有助改善夜間睡眠品質。
調整飲食節奏與內容：白天攝取足夠蔬菜與蛋白質，避免高油、高糖、高脂食物，穩定血糖曲線。睡前2～3小時不進食，減少夜間代謝負擔。
魏士航提醒，當燈光暗下，身體的修復才真正開始。若在改善飲食與作息後，仍持續出現入睡困難、晨起口渴、疲倦或體重上升的情況，就建議進一步到醫療院所進行代謝檢查，找出血糖與睡眠節律失衡的根本原因，及早擬定治療方向。
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
死亡數超過肺癌！糖尿病成新國病：醫揭減壽主因「這2大併發症」超致命
水果吃多會導致糖尿病嗎？醫破迷思「吃對這份量」反降低糖尿病風險
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為睡前在被窩滑手機，糖尿病風險增67%！醫揭「夜間亮光」影響血糖代謝
其他人也在看
一堆人每天都在吃！2大食物竟是「癌症加速器」 專家揭防癌5撇步
癌症是台灣的第一大死因，已經連續43年蟬聯榜首，根據衛福部公布的113年國人死因統計，死因前5名依序為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病。然而，近日營養醫學醫師劉博仁就呼籲，「高血糖」與「高胰島素」的東西要少吃，更傳授5個抗癌撇步。鏡報 ・ 5 小時前
每天都吃菜！50歲男血壓仍狂飆 醫揪「1習慣」害的
天氣一轉冷，火鍋店再度迎來人潮，不少民眾也把火鍋當成冬季進補首選。不過家醫科醫師陳欣湄提醒，有慢性病史的人要得特別留意，並分享一則案例，一名50歲男性長期罹患高血壓，原本藥物控制穩定，最近血壓卻突然升到異常高點，仔細詢問後才發現，問題竟然出在他「用火鍋燙菜」的習慣，看似清爽的蔬菜，其實吸進大量高鈉湯汁，讓血壓悄悄失控。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 5 天前
早餐要喝豆漿、米漿、牛奶或燕麥奶？營養師大推「它」穩血糖
早餐要喝豆漿、米漿，還是牛奶、燕麥奶？營養師吳映澄分析，4種常見的早餐飲品，建議想補充蛋白質的人可以喝牛奶、豆漿，若想補充膳食纖維則選擇燕麥奶。 豆漿營養有哪些？補蛋白質、大豆異黃酮、卵磷脂健康2.0 ・ 1 天前
50歲女更年期變胖7公斤 醫曝：血糖震盪讓她瘋狂餓！
一名50歲女性在停經後變得特別愛吃甜食，導致腰腹部脂肪明顯囤積，體重增加7公斤。胃腸肝膽科醫師鄭泓志指出，更年期女性的血糖波動幅度平均增加40%以上，會刺激大腦釋放飢餓訊號，使人依靠進食獲得短暫能量與快感，長期下來恐提高心血管疾病風險。中天新聞網 ・ 19 小時前
贏過地瓜！「這澱粉」抗老化、控血糖、改善腸道：還超級護眼
許多人擔心澱粉不利減重，但食安專家韋恩（楊世煒）建議，不妨吃富含花青素與膳食纖維的「紫薯」，它雖屬澱粉類，但抗氧化能力強、纖維含量高，有助於抗老、延緩血糖上升，堪稱超級食物。國健署也表示，花青素能保護眼睛、降低發炎、改善腸道菌相。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
木耳配3菜秒變養血管料理！醫教夏至養生2重點 1飲品過量超危險
酷暑季節如何養生？夏至時節的氣溫持續攀升，讓許多人感到身心不適，甚至引發焦慮與煩躁。中醫師指出，這時民眾可透過具有清熱解暑、養心安神功效的食材來養生，同時也要避免頻繁進出冷氣房，不然容易加重心血管負擔健康2.0 ・ 5 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 2 天前
1個月沒大便！41歲男腹痛慘死…驗屍驚見「9公斤巨糞」撐破腸道奪命
美國俄亥俄州發生離奇死亡案件，一名患有身心障礙的41歲男子詹姆斯（James Stewart）在護理機構中，因長達1個月沒有排便，導致腹中累積超過20磅（約9公斤）糞便，最終因嚴重腸梗塞死亡。詹姆斯家屬指控護理機構明知詹姆斯因服藥出現便秘問題，卻放任情況惡化，未即時送醫或通知家屬，導致憾事發生，目前已委任律師提告求償。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
沒吃甜食血糖還飆？營養師揭「隱藏炸彈」比糖更危險 無糖飲料也中招
有不少民眾認為只要「少吃糖」，身體就能保持健康，也能就此避免糖尿病的風險。事實上血糖升高的原因複雜，有時潛藏在每天攝取的「精製澱粉」裡，正在默默被你吃下肚而不自知！尤其有肥胖、代謝症候群或糖尿病問題的民眾，血糖數值本就容易不穩定，就算沒吃到甜食，攝取特定食物仍可能導致血糖飆高、危害健康。 4大「隱藏澱粉炸彈」 無糖飲料竟也出事 營養師張語希指出，以下4個常被忽略的精製澱粉「地雷食物」，不只一般民眾需要節制食用，若本身有血糖控制不佳問題者，更需要特別留心，避免攝取過量： 1、高GI主食：例如白飯、白吐司、麵條，被身體消化吸收的速度較快、血糖容易隨之上升，增加胰島素負擔。2、無糖手搖飲：若添加奶精與珍珠，糖分依舊相當可觀。其中奶精含有反式脂肪、珍珠則是精製澱粉來源。因此，即便是「無糖珍奶」平時也應少喝。3、油炸物：例如鹹酥雞與炸雞排，大多裹了一層粉漿下鍋油炸，外皮不僅含有大量精製澱粉，更有滿滿的油脂，一吃下肚容易造成血糖波動變大。4、各式醬料：例如甜辣醬、番茄醬、醬油膏，雖然大多為鹹香口感，事實上大多數醬料在製作過程都會添加大量的糖，即使小小一匙醬料也會增加糖分攝取量。 台人最愛宵夜是控糖常春月刊 ・ 1 天前
羊肉爐配酒！她吃完隔天心悸 醫揭大地雷恐致內出血
天氣轉冷，不少民眾習慣進補暖身，一名女子日前食用羊肉爐並搭配2口米酒，當下感覺身心溫暖，未料隔天卻因頭暈、心悸就醫，整個人虛弱到無法站穩。內科醫師傅裕翔指出，進補對長輩容易造成身體負擔，特別是正在服用抗凝血劑等藥物的患者，可能增加瘀青、流血或內出血風險。中天新聞網 ・ 4 小時前
代謝症候群有救了？專家揭「乳鐵蛋白」可降血糖體脂
近期研究顯示，乳鐵蛋白不僅具有抗菌功能，更與代謝症候群有密切關聯。專家指出，代謝症候群患者體內乳鐵蛋白濃度普遍偏低，而補充乳鐵蛋白可能有助於改善多項代謝問題，包括降低體脂、改善血糖、減少發炎反應等。中天新聞網 ・ 1 天前
馬鈴薯發芽有毒！ 營養師教你哪些「發芽食材」能安心吃
家中常見的馬鈴薯若冒出綠芽可別輕忽，營養師提醒「切掉不代表安全」，馬鈴薯發芽後會產生具毒性的龍葵鹼，即使削皮、挖除或煮熟仍無法完全去除，若誤食恐引發噁心、嘔吐、腹瀉等中毒症狀。不過，並非所有發芽食材都要丟棄，像生薑、地瓜、芋頭、紅蘿蔔與洋蔥等，雖然發芽後甜度與口感略有下降，但仍可安心食用。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
14歲學生突中風倒地！心臟竟藏7公分「炸彈」 醫搶救黃金10分鐘
一名14歲學生日前在課堂中突然倒地，伴隨怪聲、右側肢體癱軟等症狀，被緊急送往聯新國際醫院，為迅速釐清病因，急診團隊緊急安排檢查，確定為左側中大腦動脈栓塞造成缺血性腦中風，左心房還有近7公分的巨大黏液瘤，情況相當危險，所幸經治療後，並未留下後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨/32歲男「牙齒全壞光」醫揭原因！口腔問題恐爆4大癌症
一名32歲年輕男性牙痛就醫發現，幾乎全口牙齒都在搖動，經醫師詢問後才知，他一天最多可抽到四包菸，對此，口腔醫學部牙周病科林宏達醫師指出，台灣成年人牙周病盛行率高達8成以上，不僅影響口腔健康，更可能增加心血管疾病、糖尿病和癌症風險。中天新聞網 ・ 18 小時前
蘿蔔硫素是抗癌、減重新寵？營養師教吃這款「平民蔬菜」能替代
曾有文章指出，蘿蔔硫素抗氧化力強，是維生素C的24倍，還能有效幫助減重，這是真的嗎？補充蘿蔔硫素該注意哪些事？ 年節大吃大喝，有媒體寫到可以服用富含蘿蔔硫素的「三日苗」，不僅抗氧化力高且能幫助燃燒脂肪。不過營養師認為，蘿蔔硫素沒那麼神奇，也不是減重萬靈丹。 蘿蔔硫素擁3大保健功效，但減重效果有限 蘿蔔硫素是一種抗氧化物和植化素，普遍存在於十字花科蔬菜當中，例如青花菜、白花椰菜、甘藍菜（高麗菜、包心白菜）、芥藍菜、洋蔥、白蘿蔔都有。 晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎表示，吃油炸物、壓力大、晚睡等等都會產生自由基，與慢性發炎、心血管疾病、三高肥胖等慢性病有關，蘿蔔硫素能結合自由基後排出體外，因此能幫助對抗身體的自由基和抗發炎，降低身體傷害。 台灣健康營養教育推廣協會理事長林雅恩指出，蘿蔔硫素屬性及作用類似其他植化素，主要有以下3大功效： ‧ 抗氧化、抗發炎 ‧ 心血管保養：慢性發炎是造成心血管阻塞、硬化的原因之一，因此抗發炎就能促進心血管健康。 ‧ 抗癌：癌症是慢性發炎導致基因突變，所以抗氧化、抗發炎也等於有抗癌的效果。 至於是否能幫助減重？兩位營養師持保留態度。趙函穎認為，雖然有些研究康健雜誌 ・ 18 小時前
流感疫苗「史上打最快」跨年前恐用光！ 羅一鈞緊急宣布加購15萬劑
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 公費流感疫苗打到快見底！疾管署署長羅一鈞今（25）日親自宣布，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，因為，今年受到「流感提早」、「大S效應」兩大因素影響，民眾搶打流感疫苗史上最旺，從10月1日開打迄今，已經打掉近九成二的疫苗，全國最快跨年前後就可能沒有公費流感疫苗可打，因此決定緊急加購。疾管署預估若採購程序順利，預計12...匯流新聞網 ・ 23 小時前
告別手腳冰冷！專家推薦「4大營養素」讓身體燃燒
天氣漸漸轉涼，許多人開始出現四肢冰冷的症狀，對此，營養師張宜臻指出，想改善手腳冷吱吱，除應注意身體是否有其他疾病可能之外，日常應補充鐵、鎂、維生素B群以及維生素E等營養素，可幫助促進血液循環、改善手腳冰冷問題。中天新聞網 ・ 23 小時前
吃香蕉會咳嗽？ 醫師解釋真正原因：不是每個人都會中
「感冒不要吃香蕉、會越咳越嚴重」這句古早流傳的說法，許多人從小聽到大。兒科醫師徐嘉賢指出，這種說法並非全然迷信，背後其實有科學根據，可能是香蕉與花粉、乳膠過敏有交叉反應，對香蕉的蛋白過敏，或是胃食道逆流，所以並不是每個人都會因為吃香蕉而咳嗽。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
芭樂營養素有助延緩醣類吸收 帶皮吃可以攝取更多營養
網傳「芭樂削皮吃才健康，可以降血糖」？ 傳言引述小型研究，無法直接推論芭樂削皮吃才能降血糖 發佈：2025-11-25 更新：2025-11-25 報告編號：3911 查核記者：陳偉婷 責任編輯：陳培煌 發佈：2025-11-25 報告編號：3911 記者：陳偉婷、責任編輯：陳培煌 日前有醫師引述一研究結論，宣稱吃芭樂要削皮，才能降低血糖；經詢問營養師與新陳代謝科醫師，傳言引述研究僅為小型研究，其結論不足以支持「芭樂一定要削皮才比較健康」。一、營台灣事實查核中心 ・ 20 小時前