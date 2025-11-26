睡前差一件外套，隔天差一條命！53歲國小師晨跑心梗倒地…醫曝5因素「猝死開端」：天冷時6招保命





編按：冷空氣南下，近期低溫籠罩全台，氣象專家鄭明典也在臉書分享全台氣象站觀測，今（11/20）日僅「恆春」維持在20度以上，其餘地區皆為1字頭。

氣溫驟降，近日也傳出彰化芬園國小一名男性老師帶學生跑操場後，突然昏厥倒地、當場失去呼吸心跳。幸虧校護及其他老師趕緊以CPR、AED搶救，全校師生齊心在黃金時間內搶救，在消防局救護人員的幫助下，及時送醫救治，終於成功在鬼門關前搶回一條人命。

根據校醫回憶，事發當日上午氣候瞬間降溫，該名老師可能衣著不夠保暖，因此引發心肌梗塞。不少民眾曾在天氣變化之際，感到胸痛、胸悶，或者是肢體無力，對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒也在臉書呼籲冷天氣來了，真的要注意保暖，差一件外套，隔天可能差一條命……

你以為「冷到，打噴嚏」只是小事？

我們醫生在冬天最怕的，其實是另一種──悶著來的心臟猝死風暴。氣溫一下降，你的身體會默默啟動一個「超級誤會的防禦機制」：血管瞬間縮得比你前任的心還冷。

心臟為了維持血壓，被逼著跳更快、更用力。血壓升、心跳飆，心肌耗氧量爆表。如果你剛好有：

- 高血壓沒控好 - 冠心病又三高 - 抽菸又常熬夜 - 家族心臟病史 - 本人正在感冒中（病毒刺激交感神經反應更強）

那心臟就像被同時按下「油門＋手煞車」，過度負荷，就是猝死的開端。

空氣＝觸發心臟的隱形引爆器

多項國際研究證實：冬季，天氣冷了，是全年度心肌梗塞、心臟猝死的高峰期。

瑞典北部一項分析283,000名冠心病患者的研究指出，環境溫度每下降10°C，心肌梗塞風險上升7%。

英國研究也發現，溫度越低，急性心血管死亡率顯著上升。每日平均溫度降低1°C，心肌梗死風險，累計也增加2.0%。感冒、病毒感染會使交感神經更亢進，使血管更易痙攣。（New England Journal of Medicine, 2004; PubMed PMID: 15470119）

換句話說，不是冷死，是冷「引爆」了，你原本就累壞的心臟，你不知道而已！

▲全台低溫，僅恆春仍還在20度以上，（圖／翻攝自鄭明典臉書）

為什麼「著涼」，是壓垮心臟最後一根稻草？

著涼不等於心臟出問題；但著涼的連鎖反應才是關鍵：

1、血管瞬間收縮：冷風一吹，外周血管收縮 → 血壓上升。

2、病毒感染增加心臟壓力：感冒＝身體打仗，心臟負擔變重。

3、冷空氣刺激交感神經：腎上腺素升高、心跳加速。

4、冠狀動脈痙攣：本來就有血管硬化的人，冬天，天氣冷，血管更容易「縮到底」。

5、心肌耗氧量上升 → 缺血 → 心律失常 → 猝死：這才是最可怕的一擊。

天冷了，你要這樣保命

冬天看似只是換季，但對身體而言，它是一場突如其來的壓力考驗。保暖不是怕冷，是怕「冷引爆你原本撐著的心臟」。所以天冷時，怎麼做才能真正保命？接下來的重點，你一定要看。

1、起床前不要立刻下床，先暖身，再慢慢起。

2、外套「不是」保暖王，圍巾＋帽子＋襪子才是。脖子、頭部、腳部溫度掉得最快。

3、感冒時不要輕忽胸悶、心律不整，病毒＋寒冷是「最毒組合」。

4、冬天反而更要控制血壓，晚上睡前差一件外套，隔天可能差一條命。

5、別在寒流裡做激烈運動，冬天早上跑步＝心臟高壓考題。

6、洗澡不要「先脫光衣服再開熱水」，請先打開熱水，等浴室暖了再進去。（冬天洗澡猝死很多就是這樣發生的。）

冬天真正奪命的不是寒冷本身，而是寒冷在你體內掀起的連鎖反應：血管縮、血壓高、心臟累、胸悶被忽略，這些都在你毫無察覺時，累積成致命一擊。

但只要一點小動作：起床慢一點、洗澡前先暖房、感冒不要硬撐、脖子頭腳確實保暖、寒流時避免激烈運動——你就能把很多不必要的心血管事件，直接擋在門外。

冬天不是悲劇季節，只要你願意多照顧自己一點，它也可以是最安全、最溫暖的季節。 記得：保暖，不只是「不冷」，更是 給心臟一條活路。

