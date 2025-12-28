睡前戴耳機聽音樂也藏失智風險？醫點名「3大NG習慣」恐傷腦！

【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】有些人喜歡在睡前戴耳機，聽音樂、Podcast或白噪音幫助入眠，這個習慣看似無害，卻可能悄悄傷害大腦健康。英國《每日郵報》報導，神經科Baibing Chen醫師提醒，如果音量控制不當，長時間下來恐增加聽力受損與失智風險。此外，口腔衛生不佳與習慣坐馬桶滑手機，皆可能對腦部健康造成影響，都是他在生活中絕不會做的事。

習慣睡覺戴耳機助眠？音量與時間未控制恐傷聽力、干擾睡眠

Bing醫師指出，如果習慣戴耳機入睡，要確保聲音不要過大，否則可能會傷害內耳中的毛細胞，而這些細胞一旦受損通常無法再生，將造成永久性聽力下降。一項由美國約翰霍普金斯大學進行、追蹤639名成人近12年的研究發現，輕度聽力受損者罹患失智症的風險增加一倍，中度聽損者風險更提高至三倍。

廣告 廣告

除了音量問題，長時間配戴耳機或耳塞，也可能導致耳道內形成潮濕、悶熱的環境，增加細菌滋生與感染風險。此外，深層睡眠是腦部透過淋巴系統清除代謝廢物與毒素的重要時段，持續一整夜的聲音刺激，可能會干擾睡眠深度，大腦的「清除作業」也將受到影響。

不好好刷牙不只是衛生問題 也與中風、失智風險有關

Bing醫師也分享，自己每天都非常重視刷牙、使用牙線與沖牙機，因為越來越多研究顯示，口腔狀況與重大神經系統疾病之間有所關聯。一項於2025年發表的研究發現，牙周病與蛀牙較嚴重的人，中風風險接近增加一倍；其他研究也指出，口腔健康狀況不佳，與失智症、認知功能退化相關。他強調，雖然這些研究多為觀察性研究，兩者之間的因果關係還未得到證實，但相似的研究結果一再出現，風險已不容忽視。

坐在馬桶滑手機超過5分鐘 「１原因」血壓驟降可致昏厥

Bing醫師表示，他從不在馬桶上坐超過五分鐘，因為長時間保持坐馬桶的姿勢、加上用力排便，可能導致血液滯留在下肢，進而引發血壓突然下降，還可能因此昏厥。他指出，這類因上廁所時昏倒的案例，自己幾乎每週都會遇到。雖然對於部分有慢性腸道疾病的人而言，可能需要較長的如廁時間，但對多數人來說，不要在廁所滑手機滑到忘我，應該都是可以調整的生活習慣。

【延伸閱讀】

每天小酌一點點沒關係？醫示警：失智風險比你想的高

研究：戒菸者記憶力、語言能力退化減緩！戒10年失智風險與從未吸菸者相似



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67182

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw