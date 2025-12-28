睡前手機放床邊充電爆炸！她臉部毀容全身70%燒傷

（記者周德瑄／綜合報導）中國湖北一名女子睡覺時將手機放在枕頭旁充電，不料充電頭突然自燃爆炸引發火災，導致該名女子全身百分之七十嚴重燒燙傷，甚至慘遭毀容。這起發生在12月底的慘劇震驚社會，女子在病床上忍痛呼籲大眾，務必改掉手機整晚充電且放置床邊的壞習慣，避免這類極度危險的充電意外再次發生，奪走寶貴的健康與容貌。

示意圖／專家提醒充電時應遠離枕頭與棉被等易燃物，避免過熱引發火災。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

綜合陸媒報導，這名受害女子習慣在入睡後將手機插上充電線，並緊鄰頭部擺放，以為這樣才有安全感。沒想到長期以來的日常舉動，竟在12月25日釀成大禍。當晚充電器無預警自燃並發生爆炸，火勢迅速蔓延至床鋪與枕頭，由於距離火源過近，女子躲避不及，臉部及身體多處遭受烈焰灼傷。雖然經搶救後撿回一命，但大面積的疤痕與毀容已造成無法抹滅的傷害。

事件曝光後在網路引發熱烈討論，許多網友驚覺自己也有一模一樣的充電習慣，紛紛表示這是血淚教訓，以後不敢再徹夜充電。

