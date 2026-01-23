睡前滑手機竟會便秘？醫揭「藍光」讓腸道不蠕動

許多人每天攝取足夠水分、蔬果也沒少吃，甚至補充益生菌，卻仍飽受便祕困擾。高雄馨語診所大腸直腸外科醫師黃郁純指出，排便不順可能不是腸胃問題，而是腸道生理時鐘紊亂導致的「腸道時差」現象。

睡前滑手機，藍光會抑制褪黑激素分泌，這不僅讓人失眠，更直接剝奪腸道獲得蠕動訊號的機會。（示意圖／翻攝unsplash）

黃郁純醫師解釋，英國知名外科醫師Dr. Karan Rajan近期發布警告，強調讓排便順暢的關鍵並非只有纖維素，最強大的工具其實是「睡眠」。她指出，對於經常熬夜、周末補眠或輪班工作的族群而言，腸道可能正處於嚴重的時差狀態。

當作息出現落差時，腸道會受到明顯影響。黃郁純醫師說明，若平日早上七點起床，周末卻睡到中午十二點，這五個小時的差異對大腦來說很舒適，但對腸道而言就像每週五飛往紐約、週一又飛回來一樣。研究顯示，這種作息不一致會導致大腦與腸道時鐘脫鉤，使腸道蠕動大亂。

黃郁純醫師進一步說明晚起導致便祕的機制。她表示，原本該在早上啟動的「高振幅收縮」，也就是讓人早上想衝廁所的動力，會因為晚起而被抑制或延後。當這股動力消失，糞便就會在腸道停留過久，水分逐漸被吸乾，變得乾硬難排，最終導致功能型便祕。

腸道菌相的失衡也是關鍵因素之一。黃郁純醫師提到，腸道細菌在健康狀態下分工明確，白天活躍的細菌負責消化，晚上活躍的則負責修復黏膜。但當熬夜或睡眠不足時，細菌也被迫陪著「加班」。研究發現，只要短短四十八小時的睡眠剝奪，腸道菌相就會失衡，壞菌比例上升、好菌減少。她強調，缺乏睡眠還會讓腸道黏膜變薄，細菌毒素容易滲入血液引發慢性發炎，這些加班的細菌會分泌發炎物質，讓腸子發炎、蠕動變慢。

無論前一天多晚睡，盡量在每天同一時間起床，這能發送訊號告訴腸道該開工了，規律的起床時間比規律的睡覺時間更有效促發排便。 （示意圖／Pixabay）

睡前滑手機的習慣也是便祕元凶。黃郁純醫師分享，人體內百分之九十以上的血清素和大量褪黑激素，其實是在腸道裡製造的。褪黑激素不只能助眠，更能調節腸道肌肉收縮、幫助食物推進。如果睡前滑手機，藍光會抑制褪黑激素分泌，這不僅讓人失眠，更直接剝奪腸道獲得蠕動訊號的機會。

黃郁純醫師建議透過四個方向調整睡眠來改善腸道健康。第一是固定起床時間，無論前一天多晚睡，盡量在每天同一時間起床，這能發送訊號告訴腸道該開工了，規律的起床時間比規律的睡覺時間更有效促發排便。第二是善用光照校準，起床後儘快接觸自然光，陽光是重置生物鐘最強的訊號，能確保褪黑激素在晚上正確的時間分泌。

第三是給腸道下班時間，睡前三小時盡量不要進食大餐。黃郁純醫師說明，晚上的腸道像清潔隊，負責把殘渣掃進大腸，若一直進食，清潔隊無法上工，殘渣就會堆積孳生細菌。第四是周末別補眠過頭，如果平常七點起床，周末頂多睡到八點或九點，保持時差在一至兩小時以內。

黃郁純醫師表示，好的睡眠不只是為了大腦，更是為了讓腸道修復。如果試過各種偏方都沒用，不妨試試規律睡眠這個最天然、最便宜的處方。

