睡前滑手機「害你睡不好」？ 加拿大研究團隊認為：沒你想像的嚴重

對於「睡前使用手機、平板電腦等3C產品，會影響睡眠品質」一事，幾乎可說是近代各界的共識。不過近期一份由加拿大研究團隊發表在科學期刊上的報告指出，睡前滑手機對睡眠的影響，可能沒有你想像的那麼嚴重。

這項名為「睡前螢幕使用與成人睡眠健康之間的複雜關聯」（The complex association between bedtime screen use and adult sleep health）的研究，由加拿大研究團隊主導，收集了1342名成年加拿大國民的數據進行分析，採樣經2021年該國人口普查加權，確保在包括地理、性別、年齡及種族等各方面具有代表性。

報告指出，研究人員依照「睡前1小時」的手機使用頻率，將將受訪者分為3組，分別為：每週少於1次的「輕度使用者」、每週有1～4次滑手機行為的「中度使用者」，以及每週至少有5天要滑手機才能入睡的「重度使用者」，並納入生理性別、年齡與收入等因素進行分析。

報告指出，所睡的「健康睡眠」是一種複雜的概念，研究團隊將其分為6大面向：規律性（regularity）、滿意度（satisfaction）、警覺性（alertness）、作息時間（timing）、效率（efficiency）以及持續時間（duration）。

然而調查數據顯示，每週至少在睡前滑手機5天的「重度使用者」，與每週少於1次的「輕度使用者」在以上6項指標中的整體表現最佳，反而是「中度使用者」在指標綜合表現上結果最差，顯示睡前滑手機的次數與睡眠品質之間「沒有線性關係」。不過研究團隊同時也指出，「性別」是這項分析中的關鍵調節因素，在男性受訪身上，睡前1小時使用手機的頻率確實展現出負面影響，但女性受訪者就無法表現出顯著差異。

研究團隊同時指出，此前的研究認為，3C產品螢幕散發出的藍光，會影響人體褪黑激素的分泌，從而影響睡眠時間。然而這項說法也受到了挑戰，因為比起兒童，成年人對螢幕藍光表現出了明顯的耐受性，反而有部分受訪者因為透過睡前瀏覽社群媒體緩解壓力，反而表現出較好的睡眠品質。

這項研究挑戰了「睡前使用3C產品必定會影響睡眠品質」的刻板印象，而隨著數位時代來臨，理解其中複雜的因果關聯有助制定公衛政策，促進成人的睡眠健康。研究團隊也呼籲更多國家的研究人員加入，以此進行跨國比較，深化成人睡眠與科技行為的科學認知。

