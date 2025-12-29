睡前滿滿儀式感！歐美超紅的月亮牛奶食譜3道

編輯/李明真撰文

如果有一種飲料，喝下去不是讓妳精神抖擻，而是溫柔地把妳送上床，那它大概就是最近很紅的「月亮牛奶」。名字聽起來浪漫，其實一點都不玄，月亮牛奶源自西方，核心精神只有一個：在睡前，用溫熱、低刺激、帶點香氣的飲品，讓身體知道「好了，該關機了」。小編要跟女孩們分享三款月亮牛奶食譜，讓妳在冷冷的冬天帶著溫暖感入睡。

熱飲月亮牛奶源自西方，核心精神只有一個：在睡前，用溫熱、低刺激、帶點香氣的飲品，讓身體知道「好了，該關機了」。圖/123RF圖庫

1.蜂蜜肉桂月亮牛奶

月亮牛奶通常以溫牛奶或植物奶為基底，搭配少量香料或天然食材，例如肉桂、薑黃、薰衣草、蜂蜜等。最經典的版本，是蜂蜜肉桂月亮牛奶。準備兩百毫升的牛奶，乳糖不耐的妳可以換成燕麥奶或杏仁奶，小火加熱到微微冒煙但不沸騰，加入一小撮肉桂粉，大約是四分之一茶匙，再加入一茶匙蜂蜜。攪拌均勻後即可關火。肉桂的香氣會帶來溫暖的感覺，蜂蜜則能柔化整體味道，這杯喝起來就像被子剛曬過太陽的味道，暖和又溫柔香香。

2.薑黃香草月亮牛奶

將兩百毫升牛奶加熱後，加入半茶匙薑黃粉與一小撮黑胡椒粉，比例大約是薑黃對黑胡椒十比一，黑胡椒能幫助薑黃吸收。接著加入半茶匙香草精或香草粉，再視口味加入一茶匙蜂蜜，也可以在飲品灑上一點點可可粉提香。這款喝起來會有一點「成熟感」，不像甜飲那麼討喜，但是大人風味的暖感也很值得嘗試。

薑黃香草月亮牛奶不像甜飲那麼討喜，但是大人風味的暖感也很值得嘗試。圖/123RF圖庫

3.薰衣草月亮牛奶

準備兩百毫升牛奶，小火加熱後加入一茶匙乾燥食用級薰衣草，浸泡約三到五分鐘，讓香氣釋放後過濾掉花材，再加入一茶匙蜂蜜即可。薰衣草的比例一定要克制，放太多會讓味道變得像肥皂。薰衣草的香氣會讓人感到心曠神怡。

結語

月亮牛奶只是一種溫暖的熱飲，月亮牛奶不會讓妳一喝就斷電，它更像是一個溫柔的儀式，提醒身體現在不是衝刺的時間。當妳睡前願意為自己花十分鐘，煮一杯只屬於夜晚的飲品，其實就是在告訴自己：今天已經夠努力了，現在可以安心休息了。

