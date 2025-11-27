睡前牛奶可助眠？新研究揭「驚人發現」：3類食物害人做惡夢

記者施春美／台北報導

睡前喝牛奶常被認為有助睡眠。(示意圖／pixabay)

睡前喝牛奶常被認為有助睡眠，但醫師鄭淳予表示，最新研究發現，對於特定族群，睡前的牛奶可能正是干擾一夜好眠的兇手。此外，奶製品、辛辣或甜食，導致的腹脹、絞痛等不適感，對熟睡中的大腦也是一種「干擾訊號」，可能轉化為夢中的負面情節。

3大睡眠的地雷食物：乳製品、甜食、辛辣食物

神經科醫師鄭淳予在其臉書表示，加拿大蒙特婁大學團隊，在2025年7月發表於《Frontiers in Psychology》（心理學前沿）的一項研究，對1,082名大學生進行了問卷調查，涵蓋飲食習慣、食物敏感性、睡眠品質以及夢境。研究有如下的發現：

​​1. 約1/3的人會做惡夢：32.2%的人回報「每週至少會做一次惡夢」，惡夢問題或許比想像的更為普遍。

2. 愛吃消夜更常做惡夢：吃消夜或晚上太晚吃東西，更容易讓夢的內容感覺不愉快，惡夢指數更高。

3. 乳糖不耐症與惡夢的連結：「惡夢的嚴重程度」與「乳糖不耐症」 及其他食物過敏有著明顯的關聯。因此，有腸胃食物過敏/不耐症狀的人，平均「夢境的負面情緒程度」和「惡夢發生率」都比較高。

4. 乳製品與怪誕夢境：在報告食物影響夢境的參與者中，22%歸因於乳製品，許多人認為「乳製品」（如起司、牛奶、優格）會讓他們的夢境變得更令人不安或「奇異怪誕」（bizarre）。

​5. 睡眠的食物地雷：約25%的參與者認為，深夜進食或特定食物會影響他們的睡眠。其中，乳製品、甜食、辛辣食物都是常被點名的「睡眠干擾者」。

鄭淳予提供安心好眠的3大飲食技巧：

1. 夜間不要太晚進食或吃大量消夜：避免高油、高糖、乳製類、甜食或辛辣食物，應少量適度、晚餐早點吃。​

2. 睡前若真的餓了，可以選擇一小把的杏仁或核桃，一杯無咖啡因的花草茶、一小碗燕麥片，且勿喝酒助眠。​

但她也提醒，這項研究是相關性研究，證實特定飲食習慣與夢境之間存在顯著的關聯，但不能斷定因果關係。每個人的體質、健康狀況、對食物的敏感度都不同，建議民眾細心觀察自己的飲食與夢境相關性。

